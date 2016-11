Braincourt und aquma gehen Partnerschaft ein

Die Beratungsunternehmen Braincourt GmbH mit Hauptsitz in Leinfelden bei Stuttgart und aquma GmbH mit Sitz in Starnberg bei München haben die Grundlage für gemeinsame und erfolgreiche Projekte gelegt. Beide Unternehmen sind fortan durch eine Business Partnerschaft miteinander verbunden.

Markus Kottbauer, Geschäftsführer aquma GmbH und Günter Hauser, Geschäftsführer Braincourt GmbH

(firmenpresse) - Leinfelden, 12.10.2016 – Die Beratungsunternehmen Braincourt GmbH mit Hauptsitz in Leinfelden bei Stuttgart und aquma GmbH mit Sitz in Starnberg bei München haben die Grundlage für gemeinsame und erfolgreiche Projekte gelegt. Beide Unternehmen sind fortan durch eine Business Partnerschaft miteinander verbunden.

Die beiden Partnerunternehmen setzen sich anspruchsvolle, am Kunden orientierte Ziele für eine langfristige Zusammenarbeit. Durch die sinnvolle Erweiterung des jeweiligen Leistungsangebots wird die Marktattraktivität beider Unternehmen gesteigert. Wegbereiter der Partnerschaft ist eine langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit der Gründer und Geschäftsführer beider Unternehmen.

„Die ohnehin schon tiefe betriebswirtschaftliche Kompetenz von Braincourt wird durch die Zusammenarbeit mit aquma noch weiter gestärkt und ausgebaut“, so Günter Hauser, Geschäftsführer der Braincourt GmbH. „Durch die Partnerschaft bringen wir für Kundenprojekte Kernkompetenzen zusammen – Beratung in der Unternehmenssteuerung und des Controllings“. Auch Dr. Markus Kottbauer, Gründer und Geschäftsführer von aquma, freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit dem Stuttgarter Beratungsunternehmen. „Wir schauen einer erfolgreichen Partnerschaft entgegen, die wir auf Augenhöhe gestalten und mit Langfristigkeit als Ziel angehen“, so Kottbauer. „Ich bin mir sicher, dass wir durch unsere Zusammenarbeit exzellente und noch umfassendere Lösungen für unsere Kunden realisieren können.

Eine Kooperation zwischen den beiden Parteien ist keine Neuheit. Hauser und Kottbauer hielten erst im September 2016 zum wiederholten Male zusammen ein Fachseminar an der Controller Akademie ab. Das Seminar hatte „Moderne Unternehmensplanung durch Business Intelligence“ zum Thema.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.braincourt.com/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Braincourt GmbH

Das Beratungsunternehmen Braincourt ist seit dem Jahr 2000 spezialisiert auf die Konzeption und Umsetzung von Controllingsystemen zur Unternehmenssteuerung sowie auf die Planung und Steuerung von Projekten im Bereich IT und Organisationsentwicklung. Mit mehr als 70 Mitarbeitern an den Standorten Stuttgart und Düsseldorf unterstützt Braincourt durch herstellerunabhängige Beratung und Umsetzung ihre Kunden bei der Steigerung der Unternehmensleistung durch Corporate Performance Management, Projekt Management, Business Process Management und Change Management.

Kundenorientierte Lösungen, individuelle Beratung und die erfolgreiche Umsetzung nachhaltiger Lösungen gehören zu den Grundsätzen von Braincourt. Durch Ihr fachliches und technisches Know-how sind die Berater von Braincourt sowohl für Fach- als auch für IT-Abteilungen ein gefragter Ansprechpartner.



Über aquma GmbH

Die aquma GmbH ist ein Beratungs- und Trainingsunternehmen für Themen der Unternehmenssteuerung.

Mission der aquma ist es, das Management und das Controlling darin zu befähigen, richtige Entscheidungen zu treffen. Das beinhaltet einerseits die Weiterentwicklung der Rechnungswesen- und Controllingwerkzeuge für die Erzeugung der richtigen Informationen und andererseits die Schaffung der Organisationsstrukturen und Prozesse, die die Verarbeitung dieser Informationen zu richtigen Entscheidungen effektiv und effizient ermöglichen. Als dritte Komponente trägt die individuelle Weiterbildung der Führungskräfte und Mitarbeiter mit den richtigen fachlichen und sozialen Fähigkeiten wesentlich zur Stärkung der Entscheidungskompetenz bei.

Die aquma bietet ihren Kunden individuelle Beratung, Training und Coaching zur Erzielung eines harmonischen Entscheidungsdreiklangs, wobei eine ganzheitliche Betrachtung, exzellente und ehrliche Betreuung sowie das Erreichen nachhaltigen Nutzens für den Kunden zu den unerlässlichen Grundsätzen der aquma Berater gehören.

Für ein breites Angebot an Controlling- und Management Seminaren arbeitet die aquma in exklusiver Partnerschaft mit der Controller Akademie zusammen.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Braincourt GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Rebecca Doll

Braincourt GmbH

Fasanenweg 11

70771 Leinfelden-Echterdingen

0711 75858043

marketing(at)braincourt.com

Datum: 03.11.2016 - 11:22

Sprache: Deutsch

News-ID 1420049

Anzahl Zeichen: 2084

Kontakt-Informationen:

Firma: Braincourt GmbH



Meldungsart: Kooperation

Versandart: Veröffentlichung

Anmerkungen:



Belegexemplar erwünscht.

Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.