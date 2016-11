HEAT Software und DataStore vereinbaren Distributionsvertrag

Erweitertes ITSM-Portfolio erschließt neue Kunden- und Anforderungsbereiche

(firmenpresse) - München, 3. November 2016 - Der Schweizer Value Add Distributor DataStore erweitert sein Portfolio mit dem dynamisch wachsenden Hersteller HEAT Software, führender Anbieter von Cloud-Service-Management- und Unified-Endpoint-Management-Softwarelösungen.

Von HEAT Software stammt die weltweit leistungsfähigste Verbindung flexibler, skalierbarer und sicherer Lösungen für Cloud Service Management und Unified Endpoint Management. Mit dieser Kombination ermöglicht HEAT Software nicht nur der IT, sondern auch anderen Abteilungen im Unternehmen, wie Human Resources, Facility Management, Finance oder Customer Service, die Vereinfachung und Automatisierung ihrer Geschäftsprozesse. Dies steigert die Servicequalität, während Funktionen zur unternehmensweiten Verwaltung und Absicherung traditioneller, mobiler und virtueller Endpunkte für einen unterbrechungsfreien Geschäftsbetrieb sorgen.

Stefan Beeler, Head of Alliance Management von DataStore: "HEAT Software ist eine optimale Ergänzung des DataStore IT Service Management Portfolios. HEAT Software bietet für die DataStore Partner Community interessante Möglichkeiten im Bereich Service Management für IT und Non-IT Anforderungen, Enterprise Mobility Management, Security und Client Management. Wir bieten unseren Business Partnern die einfache Möglichkeit, die Software in ihr Portfolio aufzunehmen um damit neue Bereiche bei Kunden zu erschließen."

Roger Wattenhofer, Sales Executive ITSM HEAT Schweiz: "Die DataStore hat als Value Add Distributor den Anspruch, die gesamte Wertkette der IT abzudecken. Hier bieten wir mit unserer flexiblen ITSM-Lösung sowie dem End User Management die ideale Ergänzung zum bestehenden DataStore Portfolio. Mit DataStore versprechen wir uns eine wertvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit, welche unsere Skalierbarkeit auf dem Schweizer Markt vorantreibt."

Weitere Informationen zu den Lösungen von HEAT Software erhalten Sie auf unserer Webseite. Wir freuen uns außerdem, Sie auf unserem Twitter Feed regelmäßig mit aktuellen Informationen auf dem Laufenden zu halten. Folgen Sie uns unter (at)HEATSoftwareDE.

Über DataStore

Als Spezialist in den Bereichen Storage, Backup-Restore und IT-Security bietet DataStore eine grosse Auswahl an Produkten und Lösungen. Als Value-Added-Distributor unterstützt DataStore zudem bei der Planung, dem Design bis hin zur Umsetzung der gewünschten Lösung. Weitere Informationen über DataStore sind auf www.datastore.ch erhältlich.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.heatsoftware.com/de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

HEAT Software ist führender Anbieter von Cloud-Service-Management- und Unified- Endpoint-Management-Softwarelösungen für Organisationen aller Größen. Mit seiner Lösungssuite ist HEAT Software das einzige Unternehmen weltweit, das von einer einzigen Plattform aus Service Management- und Unified-Endpoint-Management-Software sowohl On-Premise als auch in der Cloud anbietet. HEAT managt täglich Millionen von Service-Interaktionen und Endpoints für Tausende von führenden Unternehmen, von der IT über Human Resources, Facilities, Customer Service bis hin zu weiteren Unternehmensbereichen. Die Lösungen von HEAT Software ermöglichen es Kunden, hervorragenden Service bereitzustellen und gleichzeitig ihre Effizienz durch die Reduktion von Kosten und Komplexität zu maximieren. HEAT Software hat seine Firmenzentrale in Milpitas, Kalifornien. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.HEATSoftware.com/de.

Dies ist eine Pressemitteilung von

HEAT Software

PresseKontakt / Agentur:

HBI Helga Bailey GmbH

Corinna Voss

Stefan-George-Ring 2

81929 München

corinna_voss(at)hbi.de

+49 (0)89 / 99 38 87 30

http://www.hbi.de



Datum: 03.11.2016 - 11:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1420058

Anzahl Zeichen: 2839

Kontakt-Informationen:

Firma: HEAT Software

Ansprechpartner: Barbara Lopez-Diaz

Stadt: Unterschleißheim

Telefon: +49 (0)89 / 3188 3270





Diese Pressemitteilung wurde bisher 62 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung