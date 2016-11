Mit dem Hund gesund durch die kalte Jahreszeit

(firmenpresse) - Der Herbst zählt zu den buntesten Jahreszeiten in Deutschland. Blätter färben sich bunt und fallen auf den Straßen, der Regen duftet nach Herbst, die Tage werden kürzer und auch die Temperaturen sinken immer mehr ab. Für die Vierbeiner ist dieses Wetter ideal, denn sie können toben, entspannen und sich an Wasserpfützen auf der Straße erfreuen. Jedoch zählt der Herbst auch zu den Jahreszeiten, an denen sowohl Mensch und Tier sich häufig erkältet. Für diesen Fall bietet Futterplatz das passende Equipment für einen gesunden Hund im Herbst.



Immunstärkung auf futterplatz.de

Das Immunsystem eines Hundes ist sehr komplex. Zellen, Organe, Hormone und spezialisiertes Gewebe arbeiten zusammen, um das biologische Abwehrsystem des Hundes zu stärken. Unter ständigen Umwelteinflüssen und einem gewissen Kontakt zu schädlichen Mikroorganismen, benötigt der Hund die Unterstützung seines Besitzers. Denn nur ein gestärktes Immunsystem trägt dazu bei, dass sich der Vierbeiner wohlfühlt und gesund ist. Dafür bietet der Onlineshop von Futterplatz die geeigneten Nahrungsergänzungsmittel an. Das Lacksöl von Luposan und die Moringa Oleifera, auch als Meerrettichbaum bekannt, von MORINGA Tierwelt stärken den Hund von innen. Aber auch wichtige Vitamine und Mineralien sind auf futterplatz.de zu finden. Damit auch Ihr Hund ein gestärktes Immunsystem und gesundes Leben hat.



Zur Entspannung: Bachblüten

Der Herbst ist nicht nur wegen seiner schönen Seiten bekannt, auch Regen und starke Gewitter lassen zu dieser Jahreszeit nicht selten nach. In solchen Situationen ist der Hund oft einem gewissen Maß an Stress ausgesetzt, welches sich schnell steigern kann. Um diesen Stress zu besänftigen, finden Kunden im Sortiment von Futterplatz Produkte zur Stressbewältigung der Marke RESCUE®. Dabei handelt es sich um Bachblüten, die in Form von Tropfen dem Hund in seinem Wassernapf gegeben werden. Die Dosis und Dauer der Anwendung sind in der Packungsbeilage hinterlegt und sollten beachtet werden, damit es zur keinen Überschreitungen der Behandlung kommt.









Futterplatz.de bietet Haustierbesitzern ein umfangreiches Sortiment an Futtermittel, Pflegeprodukte, Spielzeuge und weiteres Haustierzubehör für Vierbeiner an.



Futterplatz GmbH

Industriestr. 32

65582 Diez

Tel.: 06432/64526



Futterplatz GmbH

CrossOverPoint Media GmbH

Marienstraße 43

38102 Braunschweig

pressekontakt(at)crossoverpoint.de



Firma: Futterplatz GmbH



