ITVA-Award 2016 der Integrated TV & Video Association für videogestütztes Verkaufstraining von M.I.T

Friedrichsdorf, 03. November 2016 M.I.T e-Solutions und die LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein Hamburg erhielten für das Lernprogramm „Sales Stories – Erfolgreich Verkaufen mit der LBS“ einen der begehrten ITVA-Awards der Integrated TV & Video Association (ITVA).

(firmenpresse) - Der Preis wird in 11 Videokategorien verliehen. Die 21. Preisverleihung fand am 22. Oktober diesen Jahres in Leipzig im Rahmen der Designers‘ Open statt. Viele namhafte Unternehmen wie BMW, Gardena, Miele, Siemens, das Bundesland Thüringen, Leipziger Buchmesse, LBS, Deutscher Sparkassen- und Giroverband und zahlreiche Hersteller wie M.I.T hatten eingereicht und konnten bei der ITVA‐Award‐Gala in der Kongresshalle Leipzig einen Preis mit nach Hause nehmen.



Die „Sales Stories“ sind ein videogestütztes Lernprogramm, das M.I.T für die LBS-Gruppe entwickelt hat. Mit ihm verstärkt die LBS-Gruppe die verkäuferische Qualifizierung von Kundenberatern in Sparkassen und im LBS-Außendienst für den Bauspar-Verkauf. Komplexe Beratungsprozesse werden verständlich und medienwirksam aufbereitet. Der modulare Aufbau des etwa vierstündigen Lernprogramms sorgt dafür, dass es vor, nach, aber auch in Präsenztrainings eingesetzt werden kann.



Kernstück des Lernprogramms sind Videos mit Beratungs- und Verkaufssituationen, für die M.I.T das Storyboarding machte und mit Profischauspielern filmisch umsetzte. Eine besondere Note erhält das Programm durch einen Moderator. Er spricht die Anwender in locker-motivierender Form an, fördert die individuelle Lernbereitschaft und führt durch das Programm.

Mehr zum Programm „Sales Stories“: http://www.mit.de/projekte/projekt/article/lbs.html

Mehr zu M.I.T und seinen Video-Leistungen: http://video.mit.de/home.html









Über M.I.T e-Solutions



M.I.T e-Solutions macht Wissen dort verfügbar, wo es gebraucht wird: mit mobilen Lernangeboten, einer starken Lernplattform und motivierenden Lernprogrammen zu Compliance, Onboarding, IT-Rollouts, Produktschulungen oder Arbeitssicherheit. Lernprogramme von M.I.T wurden vielfach ausgezeichnet. Ein Videostudio, Printzentrum und eigene Seminarräume runden das Angebot ab und machen M.I.T zu einer Full-Service-Agentur für digitale Lern- und Kommunikationslösungen, Blended Learning und Medien, die keine Kundenwünsche offenlässt.



Von den Erfahrungen aus weit über 2.000 Projekten profitieren u.a. Accor, BMW, Daimler, Samsung und Siemens, wenn es um bessere Mitarbeiter-Qualifikation, höhere Motivation, stärkere Marken, messbare Lernziele und wirtschaftlichen Erfolg geht. M.I.T e-Solutions wurde 1970 gegründet und gilt in Deutschland als Pionier des e-Learning (http://de.wikipedia.org/wiki/E-Learning). Das Unternehmen hat Standorte in Friedrichsdorf/Frankfurt und München und ist Teil der österreichischen eee group.



Mehr unter www.mit.de



M.I.T e-Solutions

Onno Reiners, MBA

Leiter Marketing



M.I.T e-Solutions GmbH | member of eee group



Am Zollstock 1

61381 Friedrichsdorf

GERMANY

Tel: +49 6172 7100-164

Fax:+49 6172 7100-10

E-Mail: or(at)mit.de

Handelsregister: Bad Homburg v.d.H. HRB 11413

Sitz der Gesellschaft: 61381 Friedrichsdorf

Geschäftsführer: Manfred Brandner; Manfred Uhl





Firma: M.I.T e-Solutions

Ansprechpartner: Onno Reiners

Stadt: Friedrichsdorf

Telefon: 06172 7100 164



