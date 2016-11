Mit 120 km/h durch das Einkaufszentrum: TV-Premiere für die "Drone Racing League" am 6. November 2016 auf ProSieben MAXX (FOTO)

(ots) -

Mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 120 km/h quer durch

Sportstadien, Einkaufszentren und Fabriken: In der US-amerikanischen

"Drone Racing League" treten die weltbesten Drohnen-Piloten an den

unterschiedlichsten Locations gegeneinander an. Sie manövrieren ihre

ferngesteuerten Fluggeräte durch einen dreidimensionalen, mit

Hindernissen gefüllten Parcours. ProSieben MAXX zeigt die

spektakulären US-Rennen zum ersten Mal im deutschen TV - ab Sonntag,

6. November 2016, um 16:35 Uhr.



"Am meisten fasziniert mich das Rennfeeling dabei, das

Geschwindigkeitsgefühl und der Adrenalinschub", sagt Malte alias

"XY.FPV". Der 30-jährige Düsseldorfer geht als einziger Deutscher

unter den zwölf Piloten bei der "Drone Racing League" in den

Wettbewerb. "Es ist ein Rennsport, der im dreidimensionalen Raum

stattfindet. Das eröffnet unfassbare Möglichkeiten. Es ist die

Verschmelzung von Realität und Virtualität."



Hintergrund Drone Racing



Drone Racing ist eine schnell wachsende Sportart mit einer

globalen Anhängerschaft und zahlreichen Events, die über die gesamte

Welt verteilt ausgetragen werden. Die handgefertigten Drohnen kommen

auf Spitzengeschwindigkeiten von 120 km/h. Dabei fliegen die Drohnen

durch stillgelegte Einkaufszentren, Produktionshallen, NFL-Stadien

und U-Bahn-Tunnel. Die DRL-Piloten nutzen dafür Funkfernbedienungen

und tragen Virtual-Reality-Brillen, die ein Live-Signal aus

Drohnensicht projizieren. Diese Konstellation ermöglicht die perfekte

Kombination aus physischer und virtueller Welt: ein lebensechtes

Videospiel. Die Bilder, die bei den Rennen entstehen, sind

einzigartig. Jede Drohne ist mit einer Kamera ausgestattet, die eine

"First-Person"-Perspektive (FPV), sowohl für den Pilot, als auch für

den Zuschauer ermöglicht.



"Drone Racing League" - am Sonntag, 6. November 2016, um 16:35 Uhr



auf ProSieben MAXX



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH



Michael Benn Sprecher ProSieben MAXX Tel. +49 [89] 9507-1188

Michael.Benn(at)ProSiebenSat1.com



Bildredaktion



Arzu Yilmaz Tel. +49 [89] 9507-1162 Arzu.Yilmaz(at)ProSiebenSat1.com



Original-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ProSieben MAXX p7m-10200411.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 03.11.2016 - 11:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1420062

Anzahl Zeichen: 2504

Kontakt-Informationen:

Firma: ProSieben MAXX p7m-10200411.jpg

Stadt: Unterföhring





Diese Pressemitteilung wurde bisher 47 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung