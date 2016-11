Dr. Loew stiftet ConSozial Wissenschaftspreis (FOTO)

Zum zehnten Mal ist in diesem Jahr der

ConSozial-Wissenschaftspreis auf deutschlands größter Sozialmesse,

der ConSozial in Nürnberg, verliehen worden. Seit 2005 wird dieser

Preis von Dr. Loew Soziale Dienstleistungen gestiftet. Er gilt als

einer der interessantesten und höchstdotierten Auszeichnungen im

sozialen Bereich.



Der ConSozial Wissenschaftspreis, gestiftet von Dr. Loew Soziale

Dienstleistungen, wurde vergangene Woche von der bayerischen

Sozialministerin Emilia Müller auf der ConSozial Messe in Nürnberg

verliehen. Die ConSozial ist die größte Sozialmesse mit

angegliedertem Fachkongress im deutschsprachigen Raum.



Der Wissenschaftspreis wird im Turnus von zwei Jahren durch das

Bayerische Sozialministerium im Rahmen der ConSozial Messe in

Nürnberg verliehen und wird seit 2005 von Dr. Loew gestiftet.



Für sein Lebenswerk wurde Prof. Dr. Dr. Hans Thiersch gewürdigt.

Hans Thiersch hat, neben einer Vielzahl von Publikationen, die

grundlegend für eine wissenschaftlich fundierte Sozialpädagogik

waren, Ende der 1970er Jahre den Begriff der Lebenswelt- bzw.

Alltagsweltorientierung geprägt. Dieses Konzept der

Lebensweltorientierung wurde besonders in den 1990er Jahren für die

Theorien sozialer Arbeit und deren praktische Umbesetzung

strukturbildend.



In der Kategorie Nachwuchs konnte Monika Walbröl mit ihrem Thema

"Weinklusion - Eine inklusive Unternehmenskonzeption am Beispiel des

Landwirtschaftssektors Weinbau" die Jury überzeugen, während in der

Kategorie "Wissenschaft" Dr. Laura Dobusch mit Ihrer Promotion an der

TU München "Diversity Limited - Inklusion, Exklusion und Strategien

der Grenzziehung mittels Praktiken des Diversity Management" gewann.



Die Förderung von wissenschaftlicher Arbeit hat bei Dr. Loew eine

lange Tradition. Entstanden ist der ConSozial-Wissenschaftspreis aus



den langjährigen Preisverleihungen an der Fachhochschule Nürnberg und

Regensburg.



Erfolgreiche Unternehmen zeichnen sich heute nicht allein durch

gute Ideen und innovative Projekte aus. Jedes erfolgreiche

Unternehmen braucht auch Anreize von außen. In diesem Sinne wird der

ConSozial-Wissenschafts-Preis von Dr. Loew in Höhe von je 4.000 Euro

in drei Kategorien ausgelobt. Die Kategorien sind Nachwuchs -

Wissenschaft - Lebenswerk.



Die Preise zählen zu den interessantesten und höchstdotierten

Auszeichnungen im Sozialbereich. Die aktuelle Jury bilden Prof. Dr.

Karin Luckey, Prof. Dr. Elisabeth Wacker, Lisa Volland, Prof. Dr.

Ulrich Bartosch, Prof. Heiner Keupp, Prof. Dr. Thomas Rauschenbach.

Sie benennen den Lebenswerk-Preisträger und küren die GewinnerInnen

der beiden anderen Kategorien.







