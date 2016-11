Toys"R"Us lädt zum Star Wars Event ein

(firmenpresse) - Am Samstag, den 12. November 2016, steht in den Märkten* des Spielwarenhändlers Toys"R"Us in Deutschland alles unter dem Motto "Erwecke die Macht in dir". Kleine wie große Star Wars Fans erwartet von 11 bis 17 Uhr an mehreren Spielstationen ein galaktischer "Battle". Alle teilnehmenden Nachwuchs-Jedis erhalten zudem einen Star Wars Kalender** und dürfen sich in Kostümen von Rubie"s in der Star Wars Fotobox ablichten lassen.

Köln, 3. November 2016 - Im Dezember ist es soweit: Mit "Rogue One: A Star Wars Story" startet der erste Film der Anthology-Reihe der Star Wars Saga in den deutschen Kinos. Um gemeinsam mit kleinen wie großen Star Wars Fans die Wartezeit zu verkürzen, lädt der Spielwarenhändler Toys"R"Us am 12. November 2016 zum Star Wars Event in die Märkte* ein. Unter dem Motto "Erwecke die Macht in dir" erleben Nachwuchs-Jedis von 11 bis 17 Uhr ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Spiel und Spaß.

"An unseren Spielstationen wartet auf alle Teilnehmer ein Mix aus Action, Geschicklichkeits- und Kreativaufgaben. Dabei treten die Kinder in kleinen "Battles" gegeneinander an", so Marie-Charlotte von Heyking, PR-Managerin bei Toys"R"Us Central Europe. "Ein ruhiges Händchen braucht man beispielsweise an der Stormtrooper Kegelbahn und beim LEGO Figuren- sowie Raumschiffbau. Beim Laserschwert-Duell ist vor allem der besonnene Einsatz der Macht wichtig. Schnelligkeit ist beim Funktionstest der Hasbro Stormtrooper Figuren gefragt."

Alle teilnehmenden Nachwuchs-Jedis erhalten einen kostenfreien Star Wars Kalender** und dürfen sich in Kostümen von Rubie"s in der Star Wars Fotobox ablichten lassen. Beim Star Wars Gewinnspiel zum Event warten zahlreiche Preise auf die Teilnehmer, darunter beispielsweise eine personalisierte Star Wars Zeichnung sowie verschiedene Star Wars Figuren und Spielsets von LEGO und Ravensburger.

Vorbeischauen und Mitmachen lohnen sich auf jeden Fall - beim Star Wars Event am 12. November 2016 bei Toys"R"Us* in Deutschland. Die Umsetzung des Aktionstages erfolgt in Kooperation mit Disney, LEGO, Hasbro, Jakks sowie Ravensburger und findet auch in Österreich und der Schweiz statt.

__________

*ausgenommen Toys"R"Us Märkte in Berlin-Mitte (EKZ Leipziger Platz Quartier), Münster, Recklinghausen, Hanau, Schwerin und Aschaffenburg

**Solange der Vorrat reicht.





Toys"R"Us ist mit über 1.600 Märkten in 35 Ländern der weltweite Marktführer im Handel mit Spielwaren und Babyartikeln. Im deutschsprachigen Raum unterstreichen mehr als 90 Stores, sowie jeweils landeseigene Onlineshops die marktführende Rolle des Unternehmens auch in Zentraleuropa. Mit seinem breit gefächerten Angebot bekannter Herstellermarken und leistungsstarker Eigenmarken aus den Bereichen Spielwaren, Multimedia, Outdoor und Baby führt Toys"R"Us das umfangreichste Sortiment der Branche. Durch attraktive Kundenvorteilsprogramme, hohe Servicestandards und Produktqualität zu günstigen Preisen bietet das Toys"R"Us Konzept den Kunden einen großen Mehrwert.



ToysRUs GmbH

ToysRUs GmbH

Marie-Charlotte von Heyking

Köhlstraße 8

50827 Köln

heykingm(at)toysrus.com

0049 / 221 / 5972 - 418

