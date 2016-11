Henning Krautmacher (Frontmann der "Höhner") leiht dem weltreisenden Zwerg, Herrn Lehmann, seine Stimme

Das neue Kinderbuch von Jutta Maas, welches auch als Hörbuch erscheint, lädt Jung und Alt auf eine abenteuerliche und lehrreiche Reise ein

Buchcover und Henning Krautmacher (Bildquelle: Portrait @ Henning Krautmacher)

(firmenpresse) - Der ideale Lesestoff für junge und junggebliebene Abenteurer nimmt in diesem Herbst Einzug in die Kinderzimmer des Landes. Gemeinsam mit der Illustratorin Saskia Gaymann entstand das Kinderbuch "Abenteuer in Alaska", Auftakt der Buchserie "Herrn Lehmanns Reisen um die Welt". Mit Henning Krautmacher konnte zudem eine prominente Stimme für das gleichnamige Hörbuch gewonnen werden.

Ein Reiseabenteuer - nicht nur für Zwergenfreunde!

Herr Lehmann ist ein Gartenzwerg. Doch er ist kein gewöhnlicher Zwerg, denn er kann sprechen und sein sehnlichster Wunsch ist es, seine griesgrämige Besitzerin, Frau Sauertopf, durch das Erzählen abenteuerlicher Geschichten glücklich zu machen. Also fasst er gemeinsam mit seinem besten Freund, dem Hund Trolli, den Plan, sich heimlich im Gepäck des Nachbarn, Herrn Reisegern, zu verstecken, um mit ihm die Welt zu bereisen und Geschichten zu sammeln. Die erste Reise führt die beiden nach Alaska.

Schafft es der kleine Zwerg tatsächlich, Frau Sauertopf glücklich zu machen? Die Antwort verraten Buch und Hörbuch.

Im Buch finden sich 3 leckere Rezepte aus Alaska zum Nachkochen für Kinder.

Die Autorin Jutta Maas, selbst gerne und oft auf Reisen, wurde zu ihrem Buch während einer Tour durch Alaska inspiriert. Immer dabei der kleine Zwerg Herr Lehmann, der durch den Pinselstrich der bekannten Illustratorin Saskia Gaymann zum Leben erweckt wurde. Nachdem dann auch Henning Krautmacher die Zusage gab, das Hörbuch einzusprechen, machte sich Jutta Maas auf die Suche nach einem passenden Verlag für ihr Buchprojekt. Mit dem Nepa Verlag fand sie schließlich den Partner, den sie sich für die Umsetzung ihrer Idee gewünscht hatte.

Weitere Informationen zum Buch und den Mitwirkenden finden Sie auf der Internetseite www.zwerg-lehmann.de

"Herrn Lehmanns Reisen um die Welt - Abenteuer in Alaska" erscheint als Buch (Hardcover), Ebook und als Hörbuch (2 Audio-CDs) im November 2016 im Nepa Verlag.

Die Buchpräsentation, an der neben der Autorin auch Henning Krautmacher und Saskia Gaymann teilnehmen, findet am 05. November 2016 um 11.00 Uhr im Dinger´s Gartencenter in Köln statt. Groß und Klein sind herzlich eingeladen, Herrn Lehmann und seine Schöpfer kennenzulernen.





Der Nepa Verlag verlegt Romane und Kinderbücher aller Art.

