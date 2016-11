Basenfasten - Fastenurlaub mit basichem Kochkurs, gesunde und leckere Zurbereitung für die Weihnachtszeit

Fasten + GesundSein, Basenfasten im Herbst im Bio Hotel Miramar an der Nordsee. Vom 13. bis 19. November 2016. Gesundheit im Alltag finden - vegane & rohköstliche Rezepte.

Heike Schubert - Bio Hotel Miramar

(firmenpresse) - Es ist wieder soweit. www.fasten-gesundsein.de

Motto ~ "Der Körper ist die Harfe unserer Seele".

Der Herbst zieht langsam ins Land und das Jahr neigt sich dem Ende zu. Die Reife- und Ernetezeit hat begonnen. Die Natur sortiert sich langsam und macht sich bereit für den Herbst und den Winter.



Ein ähnliches Aufräumen, beginnt in jedem von uns. Ein innerer Hausputz, wo sich die Jahreserlebnisse ordnen und wo sich die Bahnen für das kommende Jahr ebnen. Ein Jeder, kann sich seine eigenen Erfahrungen anschauen und entscheiden, was bleibt, was geht und was noch einen Abschluss braucht.

So können wir mit dem Basenfasten, dieses natürliche Prinzip unterstützen und den Körper in einen Entgiftungs- und Reinigungsprozess gleiten lassen. Das Fasten hilft nicht nur ein neues Körperbewusstsein zu entwickeln, sondern es greift auch in die seelischen, geistigen Welten ein und hilft Entscheidungen zu fällen, die vielleicht noch offen stehen.

Das Basenfasten ist kombiniert mit einem Kochkurs und Zubereitungskurs. Hier erlernt man, die Tipps und Tricks der gesunden Küche. Alle Rezepte sind alltagstauglich und können leicht und schnell zubereitet werden.



In Kooperation mit dem Bio Hotel Miramar an der Nordsee, bietet das Zentrum für gesunde Lebensgestaltung, Fastenwochen im Herbst an. Profitieren Sie von der über 20jährigen Fastenerfahrung, der Fastenleiterin, Heike Schubert. Weitere Informationen rund um das Fasten und was sie in dieser Woche erwartet, sind auf der Internetseite, www.fasten-gesundsein.de, erhältlich.







Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.