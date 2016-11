Tipps für Bauherren: Wetterfeste Dächer sind eine Frage der Qualität

(firmenpresse) - Herbstzeit ist Sturmzeit. Der Wind pfeift über die Dächer, der Regen prasselt unaufhörlich auf Ziegel und Dachfenster und so mancher Hauseigentümer bangt, ob das Dach wohl hält. Soweit muss es nicht kommen, wenn man sich während der Planungsphase seines neuen Hauses bereits Gedanken über die optimale Dachkonstruktion macht.

Die Experten der GfG Hoch-Tief-Bau Gesellschaft aus Norddeutschland planen und bauen seit über 25 Jahren Häuser in massiver Bauweise. Die Erfahrung hat gezeigt, dass sowohl hochwertige Materialien als auch die fachgerechte Ausführung spezialisierter Handwerker notwendig sind, damit ein Dach hält, was es verspricht - nämlich über viele Jahre und Jahrzehnte zu halten und Witterungseinflüsse vom Inneren des Hauses fern zu halten.

Bei der Materialauswahl setzt die GfG auf die Qualität namhafter Industriepartner wie Braas und Roto, die ihre Produkte in regelmäßigen Tests überprüfen. Durch einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch und Schulungen der GfG-Handwerker und Bauleiter werden Besonderheiten bei der Verarbeitung und der Montage besprochen. Diese Kombination aus industrieller Qualitätsfertigung und handwerklichem Können sorgt für ein Ergebnis, mit dem der Bauherr auch nach vielen Jahren noch zufrieden sein kann.

Unsere Architekten und Ingenieure erarbeiten mit Ihnen zusammen Ihre individuellen Vorstellungen im Bereich der Grundstücksplanung, der Gebäudearchitektur und des Platz-, Straßen- und Wegebaus Ihres Bauvorhabens. Ob postmodern oder der klassisch gediegene Landhausstil, die GfG erschließt Ihnen alle Wege.

