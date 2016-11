Ein Tag für mehr unternehmerischen Erfolg

Am 12.11.2016 findet in Frankfurt der Unternehmertag mit Stephan Landsiedel statt. Ob Selbstmanagement, Zeitplanung, oder Wege im Marketing und Vertrieb: Die Teilnehmer erwartet ein Tag voll mit Themen, die einem Unternehmer zu mehr Erfolg verhelfen.

(firmenpresse) - Meist stehen zu Beginn eines Unternehmens eine tolle Idee und der Traum von Freiheit und finan-zieller Unabhängigkeit. Aber oft genug verkehrt sich dieser zu einem Albtraum mit falschen Investi-tionen, einem Mangel an Kunden und einer wachsenden Zahl unbezahlter Rechnungen. Trainer und Unternehmer Stephan Landsiedel hat vieles davon selbst erlebt. Trotzdem - oder gerade deswegen - ist er heute überzeugter Unternehmer und leitet das größte NLP Institut in Deutschland mit über 25 Standorten sowie ein weiteres Unternehmen in der Schweiz. Für den Diplom-Psychologen ist das Unternehmerdasein eine "großartige, faszinierende und schöpferische Lebensform" und er möchte andere dabei unterstützen als Unternehmer erfolgreich zu sein.

Daher hat Stephan Landsiedel die Landsiedel Unternehmer-Akademie ins Leben gerufen. Neben Knowhow aus den Bereichen BWL, Marketing, Personalführung und Selbstmotivation gibt er vor allem viele persönliche Erfahrungen weiter. Eines der Angebote der Landsiedel Unternehmer-Akademie ist der Unternehmertag, ein powervolles eintägiges offenes Seminar. Hier kommen Unternehmer zusammen und arbeiten an der Weiterentwicklung ihres Unternehmens. Der Tag ist so aufgebaut, dass jeder KMU-Unternehmer eine Fülle von Anregungen und sofort umsetzbaren Punkten mitnehmen kann. Wenn die Teilnehmer diese Punkte wirklich umsetzen, dann kann ihr Unternehmen im Anschluss an den Unternehmertag einen großen Sprung nach vorne machen. Der nächste Unternehmertag findet am Samstag, den 12.11.2016, in Frankfurt statt.

Veranstaltungsdaten für den Unternehmertag in Frankfurt

Termin: Samstag, 12.11.2016

Veranstaltungsort: Kongress-Zentrum am NWK, Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main

Seminarzeiten: 10:00 bis ca. 17:00 Uhr





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.landsiedel-unternehmer-akademie.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Landsiedel Unternehmer-Akademie mit Sitz in Kitzingen bietet deutschlandweit Unternehmertage, -wochen und weitere Seminare für Unternehmer, Gründer und Selbständige an. Online sind auch kostenfreie Webinare und Unternehmertipps verfügbar, die kleine und mittelständische Unternehmen dabei unterstützen, am Markt erfolgreicher zu agieren und zu wachsen. Gegründet wurde die Landsiedel Unternehmer-

Akademie 2015 von Diplom-Psychologe, Autor und Trainer Stephan Landsiedel.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Landsiedel Unternehmer-Akademie

PresseKontakt / Agentur:

Landsiedel Unternehmer-Akademie

Susanne Neidhardt

Friedrich-Ebert-Straße 4

97318 Kitzingen

sn(at)landsiedel-unternehmer-akademie.de

09321-9266140

www.landsiedel-unternehmer-akademie.de



Datum: 03.11.2016 - 13:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1420167

Anzahl Zeichen: 2091

Kontakt-Informationen:

Firma: Landsiedel Unternehmer-Akademie

Ansprechpartner: Stephan Landsiedel

Stadt: Kitzingen

Telefon: 09321-9266140





Diese Pressemitteilung wurde bisher 96 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung