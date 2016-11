"Ein Herbsttag in Wien" /

Beatrice Egli präsentiert die vierte Folge ihrer ZDF-Show aus Österreich (FOTO)

(ots) -

Die Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli reist erneut für das

ZDF in eine europäische Metropole: Am Sonntag, 6. November 2016,

heißt es um 12.20 Uhr: "Beatrice Egli - Ein Herbsttag in Wien".



Beatrice Egli entdeckt Österreichs Hauptstadt gemeinsam mit ihren

Gästen. Darunter sind DJ Ötzi, Nik P., Michelle, Ross Antony, Alvaro

Soler und Franziska Wiese. Die schönsten Plätze der Donaumetropole

stehen auf dem Besuchsprogramm der Schweizer Sängerin. Sie trifft auf

den Mann, der die Rezeptur der weltberühmten Sachertorte hütet,

kostet besondere süße Schmankerl und lüftet das Geheimnis hinter dem

richtigen Wiener Schnitzel.



Designerin Lena Hoschek zeigt Beatrice Egli, wie man gut gekleidet

auf einem Ball erscheint, und Arabella Kiesbauer verrät, wie sie zur

Expertin in Sachen Wiener Opernball wurde. Außerdem wandelt Egli mit

Matthias Steiner auf den Spuren des "Dritten Manns" im Wiener

Untergrund und besucht auf dem Zentralfriedhof das Grab des

unvergessenen Wiener Superstars Falco.



http://twitter.com/ZDFpresse



http://facebook.com/ZDF



Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;

Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk(at)zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:

06131 - 70-16100, und über

https://presseportal.zdf.de/presse/beatriceegli







Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ZDF 64325-0-1-o.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 03.11.2016 - 12:54

Sprache: Deutsch

News-ID 1420193

Anzahl Zeichen: 1716

Kontakt-Informationen:

Firma: ZDF 64325-0-1-o.jpg

Stadt: Mainz





Diese Pressemitteilung wurde bisher 56 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung