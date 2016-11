Übernahmeangebot für Tengelmann Supermärkte

Übernahmeangebot von meinforo.de für Tengelmann Supermärkte als

Multikanalstrategie geplant

(firmenpresse) - Hamburg - Wenn sich zwei streiten freut sich der Dritte.

Um die Multikanalstrategie weiter zu verfolgen will

http://www.meinforo.de ein Kaufangebot für die Tengelmann Filialen in

Nordrhein-Westfalen machen.

meinforo.de ist ein Online Marktplatz für Lebensmittel. Das Angebot

neben Lebensmitteln auch Produkte aus den Bereichen Haushalt,

Babybedarf, Gesundheit, Drogerie und Pflege sowie Tierbedarf.

Meinforo.de weist durch ihren Preisvergleich auf den Supermarkt mit

den günstigsten Preisen hin und informiert den Nutzer auch gerne per

E-Mail, wenn Ihre bevorzugten Produkte als Sonderangebot bei einem

der Anbieter zu finden sind.

Um sich für die Herausforderungen der Zukunft gut aufzustellen, will

die meinforo.de auch im Stationären Lebensmittelhandel einsteigen.

Kern dieser strategischen Investitionen ist nicht nur Lebensmittel im

Internet anzubieten, sondern der Kunde hat somit auch die Möglichkeit

seine Lebensmittel die er online bestellt hat auch in den Tengelmann

Filialen persönlich abzuholen.







Kommentare zur Pressemitteilung