Matthias Müller beim ZEIT Wirtschaftsforum: Wir sind enttäuscht, dass die Aufklärung so lange dauert

(ots) - Matthias Müller hat sich beim ZEIT

Wirtschaftsforum zur Dieselaffäre geäußert: Ihn habe vor allem die

Tragweite des Skandals überrascht, so der VW-Chef im Gespräch mit dem

Ressortleiter Wirtschaft der ZEIT, Uwe-Jean Heuser. Müller sagte,

dass er enttäuscht sei, dass die Aufklärung so lange dauere. "Die

amerikanischen Behörden haben uns zum Stillschweigen verdonnert und

daran haben wir uns gehalten", so Müller weiter. VW habe alles getan,

um zur Aufklärung beizutragen.



"Mir war schnell klar, dass wir reformbedürftig sind, nicht

sanierungsbedürftig, aber reformbedürftig", sagte Müller bei der

Veranstaltung der Wochenzeitung DIE ZEIT im Hamburger Michel. "Wir

müssen ein transparentes und offenes Unternehmen werden, welches

Fehler machen darf und mutiger wird." Er sehe VW jedoch auf einem

guten Weg.



Beim ZEIT Wirtschaftsforum im Hamburger "Michel" versammelten sich

am 3. November 2016 zum achten Mal führende Persönlichkeiten aus

Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, darunter Ursula von der Leyen,

Christian Sewing und Olaf Scholz.



Partner des ZEIT Wirtschaftsforums 2016 sind Deutsche Bank, die

Initiative "Chefsache", SOS-Kinderdorf und Volkswagen AG.



Das Hashtag zur Veranstaltung lautet #zeitwifo. Das gesamte

Konferenzprogramm finden Sie unter www.zeit-wirtschaftsforum.de.

Weitere Informationen zu den ZEIT KONFERENZEN unter

www.zeit-konferenzen.de.



