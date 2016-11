Internationale Studie zeigt, dass proaktive Kundenkommunikation für größere Zufriedenheit bei den Kunden sorgt

Art Schoeller (https://www.forrester.com/Art-Schoeller), Vice

President und Chefanalyst von Forrester, leitet die interaktive

Diskussionsveranstaltung und erörtert die Ergebnisse eines von

Forrester Consulting im Auftrag von Genesys erstellten Leadership

Papers. Forrester fand heraus, dass 40 Prozent der untersuchten

Unternehmen und Organisationen dank einer proaktiven Kommunikation

mit den Kunden bessere Ergebnisse bei der Kundenzufriedenheit

erreichen. Weitere Vorteile sind:



- Höhere Umsätze (37 Prozent)

- Verringerung der Anzahl erneuter Anrufe (36 Prozent)

- Kosteneinsparungen bei Agenten (31 Prozent)



Worum es geht: Binden Sie

Ihre Kunden proaktiv über

sämtliche Kanäle ein -

ohne den Überblick zu

verlieren!

Im Durchschnitt

kommunizieren Unternehmen

auf neun verschiedene

Arten proaktiv mit ihren

Kunden, wozu Werbung,

Kundenakquise, Termin- und

Rechnungserinnerungen,

Ausfallbenachrichtigungen,

Betrugswarnungen,

Kontenaktualisierungen,

Treueprogramme und

Umfragen zur

Kundenzufriedenheit

gehören. Der Schlüssel für

Erfolg im heutigen Markt

liegt in der Aufnahme

einer proaktiven



Kundenkommunikation

innerhalb einer größer

angelegten Strategie zur

Omnichannel-Kundenbindung.

Tatsächlich haben heute 65

Prozent der Unternehmen

und Organisationen die

proaktive

Kundenkommunikation in den

Vordergrund gerückt, um

ihre Kunden über deren

Accounts sowie über

Produkte und

Dienstleistungen auf dem

Laufenden zu halten.

Dieses Webinar zeigt

zudem, dass 36 Prozent der

Unternehmen proaktiv mit

ihren Kunden

kommunizieren, um die

Customer Journey zu

optimieren. Viele

Organisationen binden ihre

Kunden mithilfe von

personalisierten und in

den entsprechenden Kontext

eingebundenen

Serviceerfahrungen über

den vom Kunden bevorzugten

Kanal. Für Kunden

verringert sich so der

Aufwand sowie der Bedarf,

Unternehmen zu

Supportzwecken zu

kontaktieren. Die

Forrester-Studie zeigt,

dass Organisationen, die

Omnichannel-Kundenbindung

stärker in ihre Strategien

für eine proaktive

Kundenkommunikation

integrieren, die meisten

Vorteile erzielen.

Wann: Mittwoch, 9.

November, 16:00

Uhr

Wer: Art Schoeller,

Vice President

und Chefanalyst

von Forrester

John Tallarico,

Vice President

des Bereichs

Produktmanagement

von Genesys

Warum: Nehmen Sie an

diesem Webinar

teil, um:

- Einblicke in die

Studie von Forrester

Consulting zum

aktuellen Stand der

proaktiven

Kundenkommunikation

zu erhalten,

einschließlich

Anwendungsgebieten,

Vorteilen und

Reifegrad

- zu verstehen,

inwiefern proaktives

Handeln in diesem

Bereich für

Unternehmen

entscheidend ist,

wenn sich bei ihnen

alles um den Kunden

drehen soll

- Erfolgsgeschichten

aus der Praxis zu

hören und Best

Practices für die

Integration

proaktiver

Kundenkommunikation

in eine

Omnichannel-Strategie

zur Kundenbindung

kennenzulernen

Wie: Die Anmeldung (ht

tp://www.genesys.

com/about-genesys

/webinars/proacti

vely-engage-your-

customers-in-ever

y-channelwithout-

losing-your-mind?

cid=7010B000001YH

ra) für dieses

Webinar ist ab

sofort möglich.



Erfahren Sie mehr (http://www.genesys.com/about-genesys/resources/

forrester-paper-the-untapped-benefits-of-proactive-customer-communica

tion?cid=7010B000001YII2) über eine proaktive Einbindung Ihrer Kunden

im Leadership Paper mit dem Titel "The Untapped Benefits of Proactive

Customer Communication" (Die ungenutzten Vorteile der proaktiven

Kundenkommunikation), das von Genesys in Auftrag gegeben und von

Forrester Consulting erstellt wurde.



Über Genesys



Genesys ist der Hersteller der weltweit führenden Customer

Experience Platform (http://www.genesys.com/de/platform-services).

Diese ermöglicht es Organisationen, ihren Kunden über alle

Kommunikationskanäle und Kontaktpunkte der Customer Journey (http://w

ww.genesys.com/de/solutions/customer-experience/customer-journey)

hinweg eine ausgezeichnete Omnichannel-Service-Erfahrung (http://www.

genesys.com/de/platform-services/omnichannel-customer-engagement) zu

bieten und so hervorragende Kundenbeziehungen aufzubauen. Seit mehr

als 25 Jahren stellen wir den Kunden in den Mittelpunkt unserer

Tätigkeit. Wir sind der festen Überzeugung, dass eine positive

Customer Experience die Grundlage für gute Geschäftsergebnisse ist.

Über 4700 Unternehmen

(http://www.genesys.com/de/about-genesys/customer-stories) in 170

Ländern vertrauen uns: 25 Milliarden Interaktionen pro Jahr basieren

auf Genesys-Lösungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter

http://www.genesys.com/de/.



Sie erreichen Genesys über Twitter

(https://twitter.com/genesysdach), Facebook

(https://de-de.facebook.com/genesysDACH), YouTube

(https://www.youtube.com/Genesys), Xing (https://www.xing.com/compani

es/genesystelecommunicationslaboratoriesgmbh), LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/genesys) und den Genesys-Blog

(http://de.blog.genesys.com/).



