Arbeiten neben dem Bett

Mit dayuse.com wird das Hotelzimmer zum Büro

(firmenpresse) - In vielen Branchen ist mobiles Arbeiten fast schon Alltag, in anderen wird immer mehr darüber diskutiert, wie die geänderten Lebensbedingungen sich zum Wohle der Mitarbeiter niederschlagen können. Eins ist klar – das klassische Büro für alle Mitarbeiter von neun bis fünf gehört der Vergangenheit an. Doch auch Großraumbüros, die Kultur der stets offenen Türen und ständige Erreichbarkeit setzen einen neuen Trend in Gang: der Wunsch nach konzentriertem, ruhigen Arbeiten - zumindest ab und zu.



Hotels – besonders Businesshotels – sind hier eine neue, kostengünstige Alternative dank dayuse.com. Mit dem Konzept der Tageszimmervermietung, klar und übersichtlich auf der Homepage und in der App mit Preisreduzierungen bis zu 75 Prozent sprechen die Argumente deutlich für ein temporäres Büro in einem Hotelzimmer. Gerade Businesshotels verfügen über alle benötigten Dinge, wie kostenfreies WLAN, eine zentrale und verkehrsgünstige Lage, anspruchsgerechte, kreativ und flexibel nutzbare Räume, eventuell mitnutzbare Bürodienste und nicht zu vergessen - Zimmerservice und ein Restaurant.



Und das Goodie obendrauf – wenn einen das Mittagstief erwischt, kann dem nachgegeben werden – mit einem Power Nap auf einem angenehmen Bett – wer hat dies schon in seinem Büro?



Auch andere Bedürfnisse tragen die steigende Nachfrage: Vertrauliche Zusammenarbeit, JobInterview, Vertragsverhandlungen und andere Gespräche, die einen privaten Rückzugsraum bedürfen, der nicht der Meetingraum im Büro und auch nicht das öffentliche Restaurant oder eine für jeden zugängliche Hotellobby ist.



Dayuse.com ist einfach buchbar über die App und auch im Web. Mit seinem Konzept der Tagsüber-Reservierungen gelingt es dayuse.com, die Nachfragen und einen neuen Trend zu bedienen und sich als Marktführer in diesem Bereich zu etablieren. Dayuse.com bietet bereits über 3.000 Hotels – alle zwischen drei und fünf Sternen – weltweit an. Dabei sind Preisreduzierungen um bis zu 75 Prozent möglich.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.hasselkus-pr.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Sie sind auf der Suche? Dann haben Sie schon vieles richtig gemacht. Denn Sie sind hier. Hasselkus PR hilft beim Finden – seien es die richtigen Worte, die Zielgruppen, Entscheidungsfreiheiten oder Kooperationspartner. Natürlich kommunizieren wir viel – als Kommunikationsagentur eine Selbstverständlichkeit. Hier nutzen wir alle uns zur Verfügung stehenden Kanäle – auch die Socials. Ihre Botschaft findet ihr Gegenüber – mit uns.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Hasselkus PR

Datum: 03.11.2016 - 13:44

Sprache: Deutsch

News-ID 1420206

Anzahl Zeichen: 2081

Kontakt-Informationen:

Firma: Hasselkus PR

Ansprechpartner: Frau Katja Hasselkus

Stadt: 65812 Bad Soden

Telefon: 06196 561400



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 63 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung