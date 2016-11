ProCredit Holding kündigt Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 31,9 Millionen an / Gruppe bestehender Aktionäre zeichnet neue Aktien / Frisches Kapital verschafft der ProCredit Gruppe zusätzliche Möglichkeiten

ProCredit Holding kündigt Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 31,9

Millionen an



- Gruppe bestehender Aktionäre zeichnet neue Aktien

- Frisches Kapital verschafft der ProCredit Gruppe zusätzliche

Möglichkeiten hinsichtlich attraktiver zukünftiger

Wachstumsperspektiven



Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA kündigte heute eine

Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 31,9 Millionen an. Die derzeitigen

Aktionäre KfW, IFC, die DOEN Stiftung, responsAbility (über

responsAbility Participations und responsAbility Microfinance Leaders

Fund), und Ohana-Holdings werden sich zu einem Preis von EUR 11,73 je

Aktie an der Kapitalerhöhung beteiligen. Im Rahmen dieser Transaktion

werden 2,7 Millionen neue Aktien emittiert.



Borislav Kostadinov, Vorstandsmitglied der ProCredit Holding: "Wir

sind über das entgegengebrachte Vertrauen in die hervorragenden

Wachstumsperspektiven unseres Unternehmens sehr erfreut. Wir sind

davon überzeugt, dass uns diese Kapitalerhöhung die konsequente

Fortführung unserer erfolgreichen Strategie als 'Hausbank' für kleine

und mittlere Unternehmen in Südost- und Osteuropa ermöglichen wird.

Unser starkes und profitables Wachstum in den vergangenen Jahren

verdeutlicht die Qualität unserer langfristigen und vertrauensvollen

Kundenbeziehungen sowie unsere fokussierte und attraktive

Positionierung im Markt."



Jasper Snoek, CFO der DOEN Stiftung, fügt hinzu: "Als ein Investor

der ersten Stunde, investieren wir mit großer Zuversicht in die

künftige Entwicklung der ProCredit Holding. Dadurch bekommen mehr

kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Transitionsökonomien Zugang

zu Finanzierung um ihr Unternehmen weiter zu entwickeln. Somit werden

in den Ländern, in denen ProCredit tätig ist, mehr Arbeitsplätze und

weitere wirtschaftliche Entwicklung geschaffen. Wir freuen uns, unser



Engagement als einer der Hauptaktionäre in der Holding-Gesellschaft

fortzuführen und auszubauen."



Zwischen 2013 und 2015 steigerte die ProCredit-Gruppe ihre Rendite

auf das durchschnittlich eingesetzte Eigenkapital (Return on Average

Equity-RoAE) um 2,8 Prozentpunkte auf 10,5 %. Für das erste Halbjahr

2016 erreichte der RoAE ein Niveau von 9,5 %. Zum Stichtag 30.06.2016

belief sich die Bilanzsumme der ProCredit-Gruppe auf EUR 6,0

Milliarden, das ausstehende Darlehensvolumen auf EUR 4,1 Milliarden

und die Kundeneinlagen auf EUR 3,8 Milliarden.



Über die ProCredit-Gruppe



Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main,

Deutschland, ist die Muttergesellschaft der international tätigen

ProCredit-Bankengruppe, die aus Banken für kleine und mittlere

Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa

besteht. Zu den Hauptaktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA

gehören die strategischen Investoren Zeitinger Invest und ProCredit

Staff Invest (die Investment-Vehikel für ProCredit-Mitarbeiter

umfasst), die niederländische DOEN Stiftung, die KfW und die

IFC(Weltbank Gruppe). Weiterführende Informationen erhalten Sie im

Internet auf der Webseite www.procredit-holding.com.



Über die KfW



Die KfW ist eine der führenden und erfahrensten Förderbanken der

Welt. 1948 als Anstalt des öffentlichen Rechts gegründet, gehört die

KfW zu 80 % dem Bund und zu 20 % den Ländern. Der Geschäftsbereich

KfW Entwicklungsbank führt im Auftrag der Bundesregierung die

Finanzielle Zusammenarbeit (FZ) mit Entwicklungsländern durch. Die

600 Mitarbeiter am Hauptsitz und 370 Fachkräfte in ihren 68

Regionalbüros kooperieren mit Partnern auf der ganzen Welt. Ihr Ziel

ist es, Armut zu bekämpfen, Frieden zu sichern, Umwelt und Klima zu

schützen sowie Globalisierung gerecht zu gestalten. Die KfW ist

kompetenter und strategischer Berater in aktuellen

entwicklungspolitischen Fragen. Für weiterführende Informationen

besuchen Sie www.kfw.de.



Über die International Finance Corporation (IFC)



Die zur Weltbank-Gruppe gehörende IFC ist die weltweit größte

Entwicklungsinstitution, die sich auf die Unterstützung des privaten

Sektors in Schwellenländern konzentriert. Im Rahmen ihrer weltweiten

Zusammenarbeit mit 2.000 Unternehmen nutzt sie ihre Erfahrung aus

sechs Jahrzehnten, um Möglichkeiten dort zu schaffen, wo sie am

meisten benötigt werden. Im Geschäftsjahr 2016 stiegen ihre

langfristigen Investitionen in Entwicklungsländern auf nahezu 19

Milliarden USD. Damit setzt sie ihr Kapital, ihre Erfahrung und ihren

Einfluss dazu ein, den privaten Sektor darin zu unterstützen, extreme

Armut zu beenden und gemeinsamen Wohlstand zu fördern. Für

weiterführende Informationen besuchen Sie www.ifc.org.



Über die DOEN Stiftung



Die DOEN Stiftung (Stichting DOEN), wurde 1991 von der

niederländischen Postcode Lottery ins Leben gerufen. Die DOEN

Stiftung ist davon überzeugt, dass eine grüne, sozial integrierte und

kreative Gesellschaft erreicht werden kann. DOEN sucht aktiv

innovative, unternehmerische Menschen und Organisationen, die einen

Beitrag zu dieser Zielsetzung leisten können. DOEN unterstützt diese

Pioniere durch die Vergabe von Fördermitteln und durch die

Bereitstellung von Darlehen oder durch Investitionen über ihre

Investmentgesellschaft DOEN Participaties BV, aber auch und in

zunehmendem Maße durch die Vernetzung der verschiedenen Gruppen

innnerhalb des DOEN Netzwerks und in die breite Öffentlichkeit. Die

DOEN Stiftung finanziert diese Initiativen aus den jährlichen

Zuwendungen, die sie auf der Basis von langfristigen Verträgen von

ihrem Gründer, der niederländischen Postcode Lottery, sowie von den

zwei weiteren niederländischen Wohltätigkeitslotterien, der BankGiro

Lottery und der Friends Lottery, erhält. Weiterführende Informationen

erhalten Sie im Internet auf der Webseite www.doen.nl.



Über responsAbility Investments AG



responsAbility Investments AG ist ein weltweit führender Asset

Manager im Bereich von Development Investments und bietet privaten

wie institutionellen Investoren professionell verwaltete

Anlagelösungen. Über seine Anlageprodukte stellt das Unternehmen

nicht börsennotierten Firmen in Schwellen- und Entwicklungsländern

Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung zur Verfügung. Diese Unternehmen

tragen durch ihre Geschäftstätigkeit zur Grundversorgung von breiten

Bevölkerungsschichten und zur Entwicklung der Volkswirtschaft bei,

was langfristig zu größerem Wohlstand führt.



responsAbility verwaltet ein Vermögen von 3,2 Milliarden USD, das

in mehr als 550 Unternehmen in 96 Ländern investiert ist. Das 2003

gegründete Unternehmen mit Sitz in Zürich verfügt über lokale Büros

in Bangkok, Genf, Hongkong, Lima, Luxemburg, Mumbai, Nairobi, Oslo

und Paris. Zu den Aktio nären zählen namhafte Vertreter des Schweizer

Finanzplatzes und die eigenen Mitarbeiter. responsAbility untersteht

der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA.

Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf der

Webseite www.responsAbility.com.



Über den Omidyar-Tufts Microfinance Fund



Der Omidyar-Tufts Microfinance Fund investiert in den Finanzsektor

von Schwellen- und Entwicklungsländern. Der Fund zielt darauf ab,

institutionellen Investoren die Tragfähigkeit einer kommerziellen

Investition in Mikrofinanz darzulegen. Der Fund ist innerhalb der

Tufts University Stiftung beherbergt und wurde im November 2005 durch

eine Schenkung an die Tufts Universität begründet. Pierre Omidyar,

Gründer von eBay und seine Frau Pam, welche gemeinsame Mitgründer des

Omidyar Netzwerks sind, riefen den Fund durch die Schenkung ins

Leben. Die Tufts University (www.tufts.edu), präsent sowohl auf drei

Hochschulgeländen in Massachusetts (in Boston, Medford/Somerville,

und Grafton), als auch in Talloires, Frankreich, ist als eine der

führenden Forschungseinrichtungen der Vereinigten Staaten anerkannt.

Tufts genießt weltweite Reputation für akademische Exzellenz und für

die Vorbereitung von Studenten auf Führungsaufgaben innerhalb einer

breiten Bandbreite von Berufsgruppen. Omidyar-Tufts Aktien werden

durch den Omidyar-Tufts Microfinance Fund und durch Ohana Holdings

LLC gehalten.







