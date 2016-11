Neuerscheinung: Manfred Krapp: „... Mädchen von goldenem Körper ...“. „Das Girl von Ipanema“ als Seelenbild

(firmenpresse) - „Das Girl von Ipanema“ ist die Ikone des brasilianisch Weiblichen und machte Rio de Janeiro zum Inbegriff des sehnsuchtsvollen männlichen Begehrens.

Manfred Krapp interpretiert Musik und Poesie des weltberühmten Bossa-Nova-Songs und betrachtet sie vergleichend mit der Biografie des Komponisten Tom Jobim. Dabei geht er auch auf die tiefenpsychologische Symbolik ein, die der Song durch die Ergriffenheit des Mannes von seinem weiblichen Seelenbild, der Anima, veranschaulicht.

Krapps Buch ermöglicht einen tiefen Einblick in die brasilianische Musik und Kultur und ist zugleich eine Einführung in Tom Jobims Werk, in dem brasilianische Populärmusik, klassische Musik und Jazz eine unerreichte Synthese eingehen.



Manfred Krapp

„... Mädchen von goldenem Körper ...“. „Das Girl von Ipanema“ als Seelenbild

Tom Jobims unerfüllte Sehnsucht

264 Seiten, Paperback. 2016. 29,90€

ISBN 978-3-8382-1004-9



http://www.ibidemverlag.de/Unser-Verlagsprogramm/Psychologie/--8222-----Maedchen-von-goldenem-Koerper------8220-----8222-Das-Girl-von-Ipanema--8220--als--Tom-Jobims--Seelenbild.html



Der ibidem-Verlag ist ein Fachbuchverlag für Wissenschaftsliteratur mit Standorten in Stuttgart und Hannover. Mit mehr als 1.900 lieferbaren Titeln im Programm bietet das 1997 gegründete Verlagshaus wissenschaftlich anspruchsvolle Analysen vor allem aus den Bereichen Medien-, Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften.

ibidem-Verlag

ibidem-Verlag

Firma: ibidem-Verlag

