Psychotherapie mit Hypnose bei Dr. Elmar Basse

(firmenpresse) - Klinische Hypnose ist ein Heilverfahren, sagt der Hypnosetherapeut Dr. Elmar Basse, der in seiner Praxis für Hypnose Hamburg nicht allein Themen wie Raucherentwöhnung und Gewichtsreduktion bearbeitet, sondern auch psychische Störungen mit Krankheitswert, wie zum Beispiel Angststörungen, Panikattacken, aber auch depressive Störungen, Burn-out, Essstörungen und anderes mehr.

Viele Menschen, weiß der Hypnosetherapeut Dr. Elmar Basse, denken bei dem Begriff Psychotherapie zunächst an Verfahren wie die Gesprächstherapie, die Psychoanalyse und die Verhaltenstherapie. Tatsächlich ist das auch naheliegend, denn diese sogenannten Richtlinienverfahren werden von den gesetzlichen Krankenkassen weitgehend finanziert. Nur ist es, sagt der Hypnosetherapeut Dr. Elmar Basse, allerdings nicht nur so, dass für die an einer Psychotherapie interessierten Menschen der Weg in eine psychotherapeutische Praxis nicht so leicht ist, schon allein deshalb nicht, weil viele Psychotherapie-Praxen, die nur oder primär über die gesetzlichen Krankenkassen abrechnen, lange Wartezeiten haben. Außerdem gerät bei der ausschließlichen Fokussierung auf die Richtlinienverfahren der Psychotherapie leicht aus dem Blick, dass es eine sehr große Zahl anderer Verfahren gibt. Es wäre ein Trugschluss zu glauben, so der Hypnosetherapeut Dr. Elmar Basse, die mangelnde Finanzierung durch die Krankenkassen habe notwendigerweise etwas mit der Wirksamkeit der jeweiligen Verfahren zu tun.

Nicht jedes Psychotherapie-Verfahren ist für jeden Menschen gleichermaßen geeignet, gibt Dr. Elmar Basse zu bedenken und verweist darauf, dass Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, selbst darauf hingewiesen hat, dass die Psychoanalyse bei manchen Menschen nicht angewandt werden könne. Wenn es beispielsweise in der Psychoanalyse darum geht, auf dem Wege der freien Assoziation psychisches Material aus dem Unbewussten nach oben treten zu lassen, so setzt das aufseiten der Patienten voraus, dass diese auch fähig und willens sind, frei zu assoziieren, oder zumindest die Fähigkeit und den Willen dazu entwickeln können.

Das gilt aber nicht für alle Menschen, sagt der Hypnosetherapeut Dr. Elmar Basse. Nicht wenige stellen fest, dass es ihnen schwerfällt, ihr Inneres nach außen zu kehren und dasjenige zu verbalisieren, was sich emotional in ihrem Inneren abspielt. Ähnliches kann in der Gesprächstherapie geschehen. Was viele nicht wissen, darauf weist der Hypnosetherapeut Dr. Elmar Basse hin, ist, dass sowohl der Gesprächstherapie als auch der Psychoanalyse die Hypnosetherapie zugrunde liegt und dass Sigmund Freud selbst Hypnosetherapeut war, bevor er aus der Hypnosetherapie die Psychoanalyse entwickelte. Tatsächlich kann die Hypnose auch als Königsweg betrachtet werden, um Heilung im Unbewussten zu erreichen. Es ist daher sehr zu begrüßen, meint der Hypnosetherapeut Dr. Elmar Basse, dass die Hypnose in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit gefunden hat.





Macht Erfahrung nicht oft den Unterschied? Klienten profitieren von der täglichen, intensiven Arbeit, die Dr. Elmar Basse mit Hypnose ausübt und die ihm eine große Erfahrung eingebracht hat.

In seiner Praxis für Hypnose Hamburg bietet Dr. Elmar Basse seit vielen Jahren klinische Hypnose und Hypnosetherapie an. Klinische Hypnose bei Dr. Elmar Basse kann bei einer großen Bandbreite von Anliegen helfen. Dazu zählen unter anderem die Raucherentwöhnung und die Gewichtsreduktion, aber auch die Behandlung von Ängsten und Schmerzen und vieles andere mehr. Gerne können Interessenten sich auch telefonisch oder per mail melden, um anzufragen, ob ihr Anliegen mit Hypnose bei Dr. Elmar Basse behandelt werden kann. Die Terminvereinbarung kann telefonisch erfolgen. Es steht aber auch ein Online-Terminkalender im Internet bereit, über den die Terminvereinbarung direkt elektronisch erfolgen kann.

03.11.2016

