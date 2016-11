Achtung: Mit Finetrading können kleine und mittelständische Unternehmen einfach ihre Kundenaufträge vorfinanzieren und mehr Umsatz generieren

Für die Abwicklung eines Auftrages müssen Unternehmen in Vorleistung gehen. Das bindet wertvolle Liquidität. Die Elbe Finanzgruppe unterstützt erfolgreiche Unternehmer und verhilft diesen zu noch mehr Erfolg. Denn mit der Auftragsvorfinanzierung Finetrading realisieren Unternehmer Geschäfte, die ihnen andernfalls entgangen wären.

(firmenpresse) - Der Auftrag ist erteilt. Jetzt muss Ware eingekauft werden. Doch das bindet Liquidität, denn zu diesem Zeitpunkt generiert das Projekt noch keinen Umsatz. Die Elbe Finanzgruppe unterstützt kleine und mittelständische Firmen im Einkauf. Die Vorlaufzeiten werden mithilfe von Finetrading bedarfsgerecht finanziert. Lange Entscheidungswege bei der Hausbank entfallen. Die Elbe Finanzgruppe ist schnell. Ziel ist es, Liquidität bereits nach wenigen Tagen zur Verfügung zu stellen. Die Finanzierungslösung wird individuell an die Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmers angepasst.



Aus diesem Grund führt die Elbe Finanzgruppe in ihrem bankenunabhängigen Finanzierungsportfolio neben den Liquiditätslösungen Factoring, Leasing und Inkasso auch Finetrading. Damit werden erfolgreiche Unternehmer unterstützt, ihre Aufträge entspannt abzuwickeln zu können.



Einfacher und schneller Ablauf



Kundenprojekte können mittels Auftragsvorfinanzierung bereits mit der Auftragsvergabe finanziert werden. Eine reibungslose Abwicklung des Projektes ist damit sichergestellt.



Die Vorgehensweise ist einfach. Das Unternehmen handelt mit seinem Lieferanten die Warenbestellung aus. Die Elbe Finanzgruppe bestellt direkt beim Lieferanten. Der Lieferant sendet die Ware direkt an das Unternehmen. Dieses bestätigt den ordnungsgemäßen Erhalt der Lieferung. Danach stellt der Lieferant an die Elbe Finanzgruppe die Rechnung. Die Elbe Finanzgruppe zahlt direkt an den Lieferanten unter Ausnutzung von Skonto. Abschließend erhält das Unternehmen von der Elbe Finanzgruppe ein Zahlungsziel bis zur erwarteten Warenauslieferung.



Auf den Punkt gebracht: Das Unternehmen managt seinen Auftrag. Die Elbe Finanzgruppe bezahlt den Lieferanten.



Mit Finetrading vergrößert das Unternehmen seinen finanziellen Spielraum. Zudem kann die Einkaufsseite des Unternehmens kurzfristig deutlich optimiert und weiter abgesichert werden, da Skonti und Rabatte in Anspruch genommen werden. Es müssen keine weiteren Sicherheiten oder Vermögenswerte in Anspruch genommen werden.





Exklusives Whitepaper Finetrading



Wissenswertes über die Finanzierungslösung Finetrading hat die Elbe Finanzgruppe in kompakter Form in einem Whitepaper zusammengefasst. Die PDF kann kostenfrei auf http://bit.ly/whitepaper-finetrading heruntergeladen werden. Bei Fragen zur Auftragsvorfinanzierung und anderen alternativen Finanzierungslösungen kann sich der Leser gerne direkt an die Elbe Finanzgruppe wenden.





Über die Elbe Finanzgruppe GmbH



Die Elbe Finanzgruppe ist ein bankenunabhängiger Finanzdienstleister mit Fokus auf kleine und mittelständische Unternehmen. Als anerkannter Finanzdienstleister bietet die Elbe Finanzgruppe innovative Finanzierungsmöglichkeiten für Factoring, Leasing, Finetrading sowie Inkasso aus einer Hand.



Die Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist durch ein besonderes Vertrauensverhältnis gekennzeichnet. Die Kunden haben durch die Kooperation einen leistungsstarken Partner an ihrer Seite, mit einer gesicherten Refinanzierung und einem erfahrenen Team. Als anerkannter Finanzdienstleister der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht unterliegt die Elbe Finanzgruppe vergleichbaren regulatorischen Anforderungen wie Banken. Dies sichert unseren Kunden ein Höchstmaß an Seriosität und Qualität.

Elbe Finanzgruppe GmbH

Frau Miriam Körner

Marketing

Karcherallee 19

01277 Dresden



Telefon: +49 (0) 351 320 398 10

Fax: +49 (0) 351 320 398 15

E-Mail: info(at)elbe-finanzgruppe.de

Internet: www.elbe-finanzgruppe.de

Datum: 03.11.2016 - 14:45

