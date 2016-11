"Times Square" - das neue Fitness Armband von EDV-Werbeartikel .de

EDV-Werbeartikel .de offeriert diverse Fitness Armbänder. Der Schrittzähler"Times Square" ist neu im Sortiment.

Online-Pressemeldung (Bildquelle: Creative Commons CC0)

(firmenpresse) - Zu den zahlreichen elektronischen Werbemitteln in der Produktpalette von EDV-Werbeartikel .de gehören unter anderem Fitness Tracker oder Fitness-Armbänder - manche nennen sie auch noch Schrittzähler und Pulsuhren. Ganz neu im Sortiment ist jetzt das "Times Square"-Modell im modischen Urban-Style. Es verfügt über ein spannendes LED-Design und auch über viele praktische Funktionen. Neben dem namensgebenden Zählen der Schritte, nutzt dieser Fitness Tracker auch speziell entwickelte Berechnungsmethoden, um die zurückgelegte Distanz sowie die verbrannten Kalorien zu kalkulieren. Das Tracking erfolgt auf Wunsch rund um die Uhr (24h-Tracking) und der interne Speicher reicht für die gesammelten Informationen von 336 Stunden (= 2 Wochen). Die Daten können jederzeit auf einen Computer übertragen werden. Zudem ist der "Times Square"-Schrittzähler auch eine vollwertige, spritzwassergeschützte Armbanduhr, die Datum, Wochentag und Uhrzeit anzeigt. Besonders beliebt ist bei vielen Nutzern dieses Fitness-Armbandes die Möglichkeit, das LED-Display durch eine eigene Display-Signatur zu individualisieren und dem Werbegeschenk so eine persönliche Note zu verleihen.

Des Weiteren kann das Fitness Armband bedruckt werden, beispielsweise mit Werbeslogans, Web-Adressen, Firmennamen oder Logos, wodurch es sich hervorragend als Werbemittel eignet. Der Bewegungs- und Schrittzähler ist in diversen Farbkombinationen erhältlich und auch Sonderwünsche nimmt das freundliche Vertriebsteam von EDV-Werbeartikel .de gerne entgegen. Bei einer Bestellmenge von 500 Stück oder mehr, werden die "Times Square"-Schrittzähler sogar kostenfrei bedruckt (1C-Logodruck). Bei Fragen zum Modell "Times Square", zu weiteren Fitness Trackern oder auch anderen Werbemitteln im Sortiment, stehen die Mitarbeiter von EDV-Werbeartikel gerne für ein Beratungsgespräch unter +49 (0) 70 82 41 41 41 zur Verfügung.





Das renommierte Unternehmen EDV-Werbeartikel .de ist bereits seit über 16 Jahren erfolgreich in der Werbemittel-Branche aktiv. Neben dem innovativen Cloud-Speicher "InBox" gehören zu dem Produktportfolio noch zahlreiche weitere elektronische Werbeartikel, wie etwa Fitness-Armbänder, Powerbanks und USB Sticks in zahlreichen Varianten. Die Werbeträger können unterschiedlich bedruckt werden, zum Beispiel um Markennamen und Internet-Seiten bekannter zu machen oder Werbebotschaften zu vermitteln. Der Firmensitz von EDV-Werbeartikel .de GmbH liegt in der Siemensstr. 6, in 75334 Straubenhardt. Geschäftsführer ist Herr Roger Di Stefano.

EDV-Werbeartikel.de GmbH

