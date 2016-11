Neu bei family austria: Das Wanderhotel Jagawirt

(firmenpresse) - Die family austria Hotels & Appartements freuen sich über ein neues Mitgliedshotel – das Wanderhotel Jagawirt. In dem Luftkurort „Steirische Krakau“, zwischen Murau in der Steiermark und dem Salzburger Lungau, liegt das familiäre Haus. Wanderer sind dort das ganze Jahr in ihrem Element. Wo im Sommer spannende Törl- und Moorwanderungen, hohe Berge und malerische Almwiesen locken, sind im Winter die Winter- und Schneeschuhwanderer unterwegs. Die Langläufer und Skifahrer finden beste Bedingungen vor. Für Skitourengeher gilt die „Steirische Krakau“ als Geheimtipp. Der gesamte Jagawirt ist barrierefrei. In vier Ferienwohnungen und elf Komfortzimmern können sich Familien rundum wohlfühlen. Ein gemütlicher Wellnessbereich mit Whirlpool, Sauna, Kräuterdampfsauna, Infrarotkabine, Freiluftzugang und einem gemütlichen Almstüberl lädt zum Entspannen ein. Die Gastgeberfamilie ist persönlich sehr engagiert und verwöhnt ihre Gäste mit regionaler und österreichischer Küche aus besten heimischen Zutaten. Als family austria Hotel garantiert der Jagawirt ab Jänner 2017 Familienurlaub in hoher Qualität zum fairen Preis. Die family austria Hotels & Appartements gelten seit 25 Jahren als die Spezialisten für unbeschwerten Familienurlaub in Österreich. Knapp 40.000 Familien vertrauen jährlich den Unterkünften von family austria. Einen Ausblick auf den Frühling gibt der Jagawirt auch schon: Wöchentlich wird es zwei geführte Familienwanderungen geben. Mitten in der höchstgelegenen BionX E-Bike-Region Europas sind die Radfahrer gefragt. Die „Kräuterhexen“ können sich auf Kräuterwanderungen und Grüne Kosmetik-Workshops freuen.



