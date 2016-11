"Solo für Weiss" im ZDF / Zwei Fälle für Anna Maria Mühe als LKA-Zielfahnderin (FOTO)

(ots) -

Anna Maria Mühe ermittelt als LKA-Zielfahnderin Nora Weiss. Das

ZDF zeigt "Solo für Weiss - Das verschwundene Mädchen" am Montag, 7.

November 2016, 20.15 Uhr, als "Fernsehfilm der Woche" und den zweiten

Film, "Solo für Weiss - Die Wahrheit hat viele Gesichter", am

Mittwoch, 9. November 2016, 20.15 Uhr. Die beiden Krimis stehen für

sich, sind aber durch eine moderne horizontale Erzählweise verbunden.

Neben Anna Maria Mühe, Jan Krauter, Peter Jordan und Rainer Bock

spielen Natalia Rudziewicz, Bernhard Schütz, Steffi Kühnert, Philipp

Hochmair, Marcus Mittermeier, Anja Kling, Rainer Piwek und andere.



In "Solo für Weiss - Das verschwundene Mädchen" kann der

mutmaßliche Kindsmörder Matthias Mattner (Philipp Hochmair) bei

seiner Gerichtsverhandlung in Lübeck fliehen, während die

LKA-Zielfahnderin Nora Weiss (Anna Maria Mühe) ihren ganz

persönlichen Albtraum erlebt: Auf der Fähre von Lettland nach Lübeck

verschwindet ihr neunjähriges Patenkind Daina (Grace Serrano-Zameza).

Der Fall wird ihrem Vorgesetzten Jan Geissler (Peter Jordan)

übertragen. Nora wird auf den flüchtigen Mattner angesetzt. Zusammen

mit ihrem Kollegen Simon Brandt (Jan Krauter) von der Mordkommission

rollt sie den zu den Akten gelegten Fall des verschwundenen Mädchens

neu auf, denn sie vermutet einen Zusammenhang mit Dainas

Verschwinden.



In "Solo für Weiss - Die Wahrheit hat viele Gesichter" findet Nora

vor ihrem Haus die Leiche eines Lübecker Busreiseunternehmers.

Gemeinsam mit Brandt ermittelt sie im Umfeld des Mordopfers. Ein

Angestellter (Emilio Sakraya) ist seit der Tatnacht auf der Flucht,

Bruder (Marcus Mittermeier) und Ehefrau (Anja Kling) verhalten sich

merkwürdig. Doch ins Visier der Ermittler gerät vor allem der

ehemalige Busfahrer Niels Franke (Rainer Piwek).



Thomas Berger inszenierte die Krimis. Die Drehbücher stammen von



Thomas Berger, Mathias Klaschka, Sören Hüper und Christian Prettin.



https://presse-cms.zdf.de/pm/solo-fuer-weiss/



http://fernsehfilm.zdf.de



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDF



http://facebook.com/ZDFkrimi



Ansprechpartnerin: Susanne Priebe, Telefon: 040 - 66985-180;

Presse-Desk: Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk(at)zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:

06131 - 70-16100, und über

https://presseportal.zdf.de/presse/solofuerweiss







Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ZDF 60367-0-3-o.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 03.11.2016 - 14:52

Sprache: Deutsch

News-ID 1420293

Anzahl Zeichen: 2876

Kontakt-Informationen:

Firma: ZDF 60367-0-3-o.jpg

Stadt: Mainz





Diese Pressemitteilung wurde bisher 69 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung