Der junge amerikanische Autor Ezra (Yony Leyser) verliebt sich in

den russischen Strichjungen Sasha (Tim-Fabian Hoffmann) und führt ihn

in die Berliner Queer- und Underground-Szene ein. In der

ZDF-Koproduktion des Kleinen Fernsehspiels "Desire will set you free"

am Montag, 7. November 2016, 00.30 Uhr, lernt Sasha durch Ezra seine

sexuelle Orientierung kennen. Der Spielfilm von Yony Leyser, der

gleichzeitig Regisseur und Protagonist ist, erforscht aktuelle

Diskurse über sexuelle und geschlechtliche Identitäten auf kritische

und humorvolle Weise.



Berlin ist das Epizentrum Europas für avantgardistische Kunst und

unkonventionelle Lebensweisen, die in diesem Film lebensnah

porträtiert werden. "Desire will set you free" gleicht in weiten

Teilen einem Dokumentarfilm: Viele Charaktere sind an konkrete

Personen aus der Szene angelehnt, einige Künstler spielen sich

selbst, so zum Beispiel Peaches, Rummelsnuff oder Labana Babalon.

Aber auch Rosa von Praunheim und Nina Hagen sind in kleinen Rollen zu

sehen. Es wurde fast ausschließlich an Originalschauplätzen gedreht.



"Desire will set you free" ist eine Koproduktion von Amard Bird

Films/Desire Productions in Kooperation mit ZDF/Das kleine

Fernsehspiel gefördert durch Medienboard Berlin-Brandenburg und die

Rudolf Augstein Stiftung.



