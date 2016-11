Edeka zofft sich mit Partner Veganz

(ots) - Die Kooperation zwischen Edeka und Veganz

mutiert zum Stresstest. Weil die Umsatzziele nicht erreicht werden,

droht der Food-Spezialist mit Lieferstopp und kommt nun auch mit

Kaufland ins Geschäft. Das berichtet die Lebensmittel Zeitung (dfv

Mediengruppe) exklusiv.



Im Bio/Vegan-Geschäft kracht es erneut. Während sich Alnatura und

dm vor Gericht um Abrechnungen und die Marke Alnatura streiten,

herrscht nach LZ-Informationen nun auch zwischen Edeka und Veganz

dicke Luft. Ihre im Juni 2015 gestartete Kooperation mit gemeinsamem

Einkauf ist kein Selbstläufer. Laut Veganz-Gründer Jan Bredack liegen

die Umsätze "weit unter den Erwartungen". Mit 300 Artikeln der Marke

Veganz und weiteren veganen Marken gingen die Partner einst

optimistisch ans Werk. Inzwischen sind es 100 Artikel weniger, und

die Listungen über Strecke fallen uneinheitlich aus. Während vor

allem große Kaufleute das Trendthema verstärkt spielen, listen andere

Genossen nur einzelne Produkte.



Damit geht Bredack's Kalkulation nicht auf. Dies bringt den

Ex-Daimler-Manager, der mit neun Supermärkten und vor allem dem

Ausbau des Großhandels in den DACH-Ländern den Umsatz auf 80 Mio.

Euro verdreifachen wollte und für seine schnelle Expansion auf

Investorensuche ist, ins Schwitzen. Veganz drängt somit bei Edeka auf

Preiserhöhungen. Die Handelsgruppe habe "Rechnungen in Millionen-Höhe

nicht beglichen", droht Bredack nun mit Lieferstopp. Edeka hält sich

auf LZ-Anfrage zu dem Krach bedeckt, versichert aber: "Wir wollen an

der Kooperation mit Veganz festhalten."



Ein Problem ist aber, dass die Hamburger Zentrale keinen

Durchgriff auf Listungen bei den Kaufleuten hat. Auch bei der

Kooperation mit Alnatura soll das eine Rolle spielen. Um die nicht

erreichten Umsätze mit Edeka auszugleichen, will Bredack ab Mitte

November auch noch Kaufland mit 21 Artikeln beliefern.





Das erzürnt Edeka. Doch will sich Jan Bredack nicht an die Kette

legen lassen: Er hat bereits im April das Geschäft mit Drogist dm

ausgebaut, beliefert seit kurzem auch Müller und soll zudem mit dem

Edeka-Rivalen Rewe liebäugeln. Sein größter Kunde ist längst dm.







Datum: 03.11.2016 - 15:00

