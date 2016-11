GEMOTEG - Auf den Spuren der Antike

Das römische Freilichtmuseum in Hechingen-Stein erweitert sich und wir unterstützen Sie dabei!

(firmenpresse) - Wo heute ein beliebtes Freilichtmuseum steht lebten und arbeiteten bis vor ca. 1700 Jahren die in Südwestdeutschland angesiedelten Römer. Etwa 6 km entfernt der GEMOTEG GmbH & Co. KG steht diese historische Stätte und wurde im Zuge der Ausgrabungen weitestgehend wieder aufgebaut. Neben der bereits wiederhergestellten Villa Rustica wurde nun eine weitere Tempelanlage auf dem Gelände des Freilichtmuseums gefunden.



Damit diese wiederhergestellt werden kann benötigt der Förderverein römisches Freilichtmuseum e.V. Unterstützung. Da wir hier leider nicht mit Getriebemotoren, Elektromotoren oder sonstigen Antrieben helfen konnten, entschieden wir uns für eine finanzielle Unterstützung.



Entsprechend haben wir uns dazu entschlossen die Ausgrabungen mit eine Summe von 1.000 Euro zu unterstützen. Den Scheck haben wir vor Ort an den ersten Vorsitzenden des Fördervereins Herrn Gerd Schollian überreicht.





Wir wünschen viel Erfolg bei den Ausgrabungen und der Wiederherstellung der Tempelanlage und hoffen, dass wir einen entsprechenden Beitrag dazu leisten konnten.





In diesem Sinne:



- Audaces fortuna adiuvat -

(Den Tapferen hilft das Glück)







Unsere Stärken - Ihre Vorteile



GEMOTEG steht für Kundenähe, Engagement, Zuverlässigkeit und Liefertreue – „Wir engagieren uns gerne für Sie!"



GEMOTEG steht für Kundenähe, Engagement, Zuverlässigkeit und Liefertreue – „Wir engagieren uns gerne für Sie!“



Kommentare zur Pressemitteilung