FCA Germany AG mit weiterem Wachstum im Oktober (FOTO)

- FCA Germany AG im Oktober mit Steigerung von über 6 Prozent

- Alfa Romeo verzeichnet Zuwächse von über 79 Prozent im Oktober

- Fiat im Jahresverlauf mit einem Wachstum von über 10 Prozent

- Abarth wächst im Oktober um über 50 Prozent



FCA Germany AG setzt den Erfolgstrend in Deutschland

kontinuierlich fort. Das Verkaufsvolumen im Privatmarkt stieg im

Oktober um über 6 Prozent verglichen mit dem Vorjahresmonat, während

der Markt 2 Prozentpunkte verloren hat.



Seit Jahresbeginn hat Fiat Chrysler Automobiles in Deutschland das

Wachstum im Vergleich zu 2015 nahezu verdoppelt (+ 9 Prozent).



Den stärksten Zuwachs verzeichnete im Oktober die Marke Alfa

Romeo, mit einem Anstieg von über 79 Prozent gegenüber dem

Vorjahresmonat, bei einem um 6 Prozent rückläufigen Markt. Das führt

konsolidiert seit Jahresbeginn zu einem Plus von über 44 Prozent

verglichen mit 2015.



Dank der neuen Fiat Tipo Familie und dem Fiat 124 Spider war auch

die Marke Fiat erfolgreich, mit einem Plus von 9 Prozent auf dem

Privatmarkt, verglichen mit Oktober 2015. Fiat wächst doppelt so

schnell wie der Markt, was im Jahresverlauf über alle Kanäle hinweg

zu einem Wachstum von über 10 Prozent führte.



Auch die Marke Abarth konnte im September ein solides Wachstum von

über 51 Prozent verzeichnen, unter anderem dank der Markteinführung

des neuen Abarth 124 Spider. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein

Anstieg von 41 Prozent im Jahresverlauf.



Die Originalmeldung finden Sie unter

http://www.fiatpress.de/press/article/19747.







Original-Content von: LaPresse Deutschland, übermittelt durch news aktuell



