Schlau, schlauer, Schweizer

(ots) - Den Schweizern wird neben ihrem Erfindergeist seit

jeher ein Talent im Umgang mit Geld nachgesagt. Böse Zungen

bezeichnen die Eidgenossen gar als "räuberisches Bergvolk". Doch

dieses Mal ist ihnen ein wahrlich genialer Coup gelungen. Mit

reinster Schweizer Alpenluft kaufen sie sich Monat für Monat im

großen Stil bei internationalen Großkonzernen ein. Mittlerweile hat

das Aktienpaket ein Volumen von rund 130 Milliarden Schweizer Franken

erreicht. Möglich gemacht hat das die weltweit völlig aus dem Ruder

gelaufene Geldpolitik der Notenbanken.



Die haben bekanntlich den Zins quasi abgeschafft. Das ist

notwendig, um die im Rahmen der Finanzkrise 2009 explodierten

Staatsschulden finanzierbar zu halten. Andernfalls käme es weltweit

reihenweise zu Staatspleiten. Damit das nicht passiert, lassen die

Zentralbanken ihre Druckerpressen auf vollen Touren laufen und

erhöhen so die Geldmenge. Steigendes Angebot führt bekanntlich zu

fallenden Preisen. Das gilt auch für Geld und seinen Preis, den Zins.

So weit, so schlau. Für die Notenbanken stellt sich angesichts der

auf vollen Touren laufenden Geldpressen allerdings zunehmend die

Frage: Wohin mit all dem frisch gedruckten Geld?



Wohin mit dem Geld?



Anfangs kauften EZB-Chef Draghi und seine weltweiten

Notenbankkollegen noch fleißig Staatsanleihen. Die Staaten konnten

das Geld gut gebrauchen, um ihre Banken zu retten und die

konjunkturellen Folgen der Finanzkrise abzufedern. Doch mittlerweile

sind Staatsanleihen rar geworden, da die Notenbanken schon einen

Großteil aller Staatsschulden aufgekauft haben. Und eigentlich sollen

die Staaten ja auch ihre Schuldenberge ab- und nicht immer weiter

aufbauen.



Hinzu kommt: Auch Notenbanken sind nicht unbedingt begeistert

davon, ihr frisch gedrucktes Geld den Staaten zu 0 % Zinsen, oder wie

aktuell im Fall Deutschland gar zu Negativzinsen zu leihen. Die EZB



hat daher Anfang 2016 beschlossen, ihr Geld auch an Unternehmen zu

verleihen. Die zahlen wenigstens noch einen, wenn auch kleinen, Zins.

Und irgendwo muss man die monatlich druckfrischen Euro-Milliarden ja

schließlich unterbringen. Langsam aber sicher werden allerdings auch

Unternehmensanleihen rar. Rund jeder fünfte von der EZB aufgekaufte

Firmenkredit rentiert zudem ebenfalls schon mit Negativzinsen.

EZB-Chef Draghi nähert sich darum mit seinem Rettungs-Latein langsam

dem Ende und steht vor der Frage, wo er zukünftig das ganze frisch

gedruckte Geld anlegen kann.



Die japanische Notenbank ist da bereits einen Schritt weiter. Auch

sie druckt fleißig Geld, um die Zinsen niedrig zu halten und die

Konjunktur im Land der aufgehenden Sonne anzukurbeln. Anstatt aber

all die druckfrischen Milliarden ausschließlich dem ohnehin schon

völlig überschuldeten japanischen Staat zu leihen und dabei auch noch

Negativzinsen in Kauf zu nehmen, erwirbt sie kurzerhand japanische

Aktien. Das rechnet sich, weil die Gewinnrendite japanischer Firmen

mit aktuell rund 8 % pro Jahr deutlich attraktiver ist als der auch

in Japan regierende Nullzins. Sollte es in Japan aufgrund der

exorbitanten Staatsschulden früher oder später zu Inflation oder gar

zu einer Staatspleite kommen, steht die japanische Notenbank mit

ihren Aktien auch noch deutlich besser da, als mit wertlosen

Staatsanleihen.



Das Schweizer Modell



Noch schlauer machen es allerdings die Schweizer: Sie gehen seit

einigen Monaten auf große Einkaufstour und kaufen sich bei globalen

Großkonzernen ein. Klammheimlich hat sich die Schweizer Nationalbank

SNB so bereits zum achtgrößten öffentlichen Investor der Welt

aufgeschwungen und befindet sich damit in guter Gesellschaft mit den

Staatsfonds aus Norwegen, Singapur und den Ölstaaten. Anders als die

Staatsfonds, die ihre begrenzten Ersparnisse - meist aus dem Verkauf

von Öl - anlegen, kann die SNB ihre Aktienkäufe allerdings mit

selbstgedrucktem Geld bezahlen. Ein schier unendliches Potenzial. So

kaufen sich die Schweizer mit ihren aus klarer Alpenluft kreierten

Franken ein globales Portfolio internationaler Qualitätsaktien

zusammen. Während andere Völker noch Panzer und Armeen benötigen, um

ihren Einfluss in der Welt auszuweiten und sich fremde Volksvermögen

unter den Nagel zu reißen, haben die Schweizer einen Weg erfunden,

wie sie das allein mit ihrer Notenpresse erledigen.



Es dürfte eine reine Frage der Zeit sein, bis auch andere

Notenbanken diese geniale Idee nachahmen. Die Aktienkurse werden dann

kein Halten mehr kennen. Uns im IAC soll es recht sein. Die fünf

größten Positionen im Aktienportfolio der Schweizer Nationalbank

lauten übrigens: Apple, Alphabet (Google), Exxon, Microsoft und

Johnson & Johnson - allesamt Titel aus unserem IAC-Portfolio.







