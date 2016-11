Rheinische Post: Staatssekretäre wollen bei Klimaschutzplan am Freitag Durchbruch erreichen

(ots) - In den festgefahrenen Koalitionsstreit um den

Klimaschutzplan 2050 kommt Bewegung. Nach Informationen der in

Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe) werden

sich bereits am morgigen Freitag die Staatssekretäre der beteiligten

Bundesministerien am Nachmittag im Bundesumweltressort für weitere

Verhandlungen treffen. Wie aus Regierungskreisen zu vernehmen war,

soll es dann unter der Federführung von Umweltstaatssekretär Jochen

Flasbarth zu einem Durchbruch in den noch strittigen Fragen kommen.

Besonders zwischen Bundesumweltministerium und den Ressorts für

Landwirtschaft, Verkehr und Wirtschaft gebe es demnach noch

Differenzen. Auch die Ressorts Finanzen und Forschung haben

Änderungsbedarf angemeldet und werden mit am Tisch sitzen. Erreichen

die Staatssekretäre keine Einigung, soll es am Montag, 7. November,

morgens eine weitere Runde der Staatssekretäre geben. Gelingt auch da

kein Kompromiss, werden sich spätestens am Dienstag die beteiligten

Minister treffen, um den Klimaschutzplan am kommenden Mittwoch im

Kabinett und damit rechtzeitig vor der Klimakonferenz in Marrakesch

verabschieden zu können. Ob auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)

an einem solchen Ministertreffen teilnehmen würde, blieb noch unklar.







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 03.11.2016 - 15:18

Sprache: Deutsch

News-ID 1420307

Anzahl Zeichen: 1589

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 21 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung