Montag, 14., und Dienstag, 15. November 2016

Mit Erstausstrahlung





Am 14. und 15. November präsentiert 3sat drei preisgekrönte

Dokumentarfilme anlässlich der 40. Duisburger Filmwoche

(7.-13.11.2016), dem Festival des deutschsprachigen Dokumentarfilms.

Neben seinem Begleitprogramm vergibt 3sat auf der Duisburger

Filmwoche seit 1996 den mit 6.000 Euro dotierten

3sat-Dokumentarfilmpreis.



"Man muss die Menschen und ihr Zuhause respektieren. Egal was für

ein Zuhause sie gerade haben": Rick und Cindy leben im Tunnelsystem

von Las Vegas, Dave im Niemandsland am Salton Sea, und April

trainiert für die Übersiedlung auf den Mars. 3sat zeigt am Montag,

14. November, um 22.25 Uhr, den vielfach ausgezeichneten

Dokumentarfilm "Above and Below" (Erstausstrahlung) zum Auftakt

seines Begleitprogramms zur 40. Duisburger Filmwoche. Einfühlsam und

in beeindruckenden Bildern fängt Nicolas Steiner das Leben von

Außenseitern in den USA ein.



Am Dienstag, 15. November, um 22.25 Uhr, folgt der Film "Lampedusa

im Winter". Drei Jahre arbeitete Jakob Brossmann an seinem

Dokumentarfilm über die "Flüchtlingsinsel" Lampedusa, wo eine kleine

Gemeinschaft am Rande Europas um Solidarität mit den afrikanischen

Flüchtlingen ringt. Im Anschluss, um 23.25 Uhr, beschließt der Film

"Eismädchen" das 3sat-Programm zur 40. Duisburger Filmwoche. Mit

Härte und Fürsorge trainiert Andrea ihre Töchter Lisa und Sophie für

eine Karriere auf dem Eis - und treibt sie dabei bis an die Grenzen.

Und am Montag, 14. November, berichtet das werktägliche Magazin

"Kulturzeit" in einem Beitrag über die Duisburger Filmwoche.



