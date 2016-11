Solare Datensysteme GmbH: Neuer Geschäftsführer für Tochterunternehmen in den USA

Anthony Conklin ist neuer Geschäftsführer von Solar Data Systems, Inc., ein Tochterunternehmen der Solare Datensysteme GmbH (SDS) in den USA / Conklin ist ein erfahrener Experte aus der Solar Branche

(PresseBox) - Der neue Geschäftsführer vom SDS Tochterunternehmen Solar Data Systems, Inc. heißt Anthony Conklin. Conklin ist bereits seit 10 Jahren in der Solar Branche tätig und verfügt über ein hervorragendes Wissen in diesem Bereich. Er ist ein anerkannter Experte in den Bereichen Vertrieb und Geschäftsentwicklung. Dies hat Conklin in den letzten 20 Jahren bereits bei Unternehmen wie New York Beer and Wine Association, Columbia University School of Engineering und Solar Investment & Finance USA unter Beweis gestellt.

Dr. Frank Schlichting, CEO von Solare Datensysteme GmbH sagt: ?Anthony Conklin hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz in der Solar Industrie aufzuweisen. Ich bin absolut zuversichtlich, dass seine Antriebskraft und Energie den Erfolg auf dem amerikanischen Markt nachhaltig fördern wird. Seine Vertriebserfahrung in Kombination mit seiner Begeisterung für erneuerbare Energien wird ihn zu einem wertvollen Teil unseres Teams machen.?

?Ich bin von der Solar-Log? Technologie überzeugt. Sie hat die Fähigkeit, Installateuren dabei zu helfen, die Leistung von PV-Anlagen zu maximieren und den Eigenstromverbrauch für PV-Anlagenbesitzer zu optimieren. Ich freue mich sehr, von jetzt an ein Teil dieses tollen Teams zu sein und werde mit Begeisterung die kommenden Herausforderungen und Aufgaben angehen?, sagt Anthony Conklin.

SDS gehört mit ihrem wechselrichterunabhängigen Energie-Management-System Solar-Log? zu den führenden Unternehmen in den Bereichen solares Monitoring, Eigenstromverbrauch und Einspeisemanagement.



Die Solare Datensysteme GmbH (SDS) mit Sitz im schwäbischen Geislingen-Binsdorf ist eines der führenden Unternehmen in den Bereichen solares Monitoring, Smart Energy und Einspeisemanagement mit weltweitem Service für Betreiber und Installateure. Seit August 2015 ist SDS eine Tochtergesellschaft der BKW AG aus der Schweiz, eines international tätigen Energie- und Infrastrukturunternehmens mit Sitz in Bern, das knapp 5000 Mitarbeiter beschäftigt.



SDS hat sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von Überwachungssystemen für Photovoltaikanlagen spezialisiert. Die Kernkompetenzen umfassen innovative Produkte mit kurzen Entwicklungszyklen und bestem Preis-Leistungs-Verhältnis.

SDS entwickelt und vertreibt unter anderem seit 2007 die Produktreihe Solar-Log?, die heute bereits weltweit in 100 Ländern verbaut ist und 255.799 Anlagen mit einer installierten Leistung von 11,29 GWp überwacht. Die Lösungen der SDS leisten einen wichtigen Beitrag, um die erneuerbaren Energien erfolgreich in ein intelligentes Stromnetz zu integrieren und die Energiewende zu verwirklichen.

Die Solar Data Systems, Inc. mit Sitz in Bethel, CT 06801 (USA) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Solare Datensysteme GmbH.

Sie fertigt und vertreibt die hauptsächlich für den amerikanischen Markt relevante Solar-Log® GE-Reihe (Solar-Log 350/360/370). Des Weiteren vertreibt sie ebenfalls die von der Muttergesellschaft, Solare Datensysteme GmbH, gefertigten Hard- und Softwareprodukte.

Weitere Informationen zum Unternehmen unter www.solar-log.com





Dies ist eine Pressemitteilung von

Solare Datensysteme GmbH

Datum: 03.11.2016

Sprache: Deutsch

Kontakt-Informationen:

Firma: Solare Datensysteme GmbH

Stadt: Geislingen-Binsdorf





