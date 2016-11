Russell Finex gewinner zwei PPMA Industry Awards

Russell Finex gewinnt zwei PPMA Industry Awards, die ein weiteres Jahr des Erfolgs in Export und Innovation kennzeichnen

(firmenpresse) - PPMA, eine führende Fachvereinigung der Verarbeitungs- und Verpackungsindustrie, hielt im September 2016 ihre jährlichen Group Industry Awards mit einer Rekordzahl von Beiträgen ab. Während der PPMA Total Show 2016 kamen über 400 Branchenführer für die prestigeträchtige Veranstaltung zusammen, um das Beste zu feiern, das die Fertigungsindustrie in 13 beeindruckenden Kategorien zu bieten hat.



Russell Finex, ein weltweit führender Hersteller von industriellen Sieb- und Filtergeräten, freute sich, zwei Preise zu gewinnen, als Exporteur des Jahres und für die innovativsten Zusatzgeräte was ein weiteres erfolgreiches Jahr für das Unternehmen hervorhebt.



Hemal Adalja, Russell Finex Export Sales Manager in Großbritannien, freut sich, die Auszeichnungen im Auftrag des Unternehmens entgegenzunehmen: „Wir freuen uns, dass die PPMA uns mit diesen Preisen auszeichnet, die den Erfolg von Russell Finex auf unterschiedliche Weise hervorheben. Wir haben weiterhin in unsere Exportaktivitäten investiert, was durch die Eröffnung einer neuen Produktionsstätte in China sowie der Zuwachs in den Schlüsselgebieten der anderen Tochtergesellschaften in den USA, Belgien und Indien gezeigt wurde. Das Unternehmen engagiert sich auch für die Entwicklung innovativer neuer Produkte und investiert stark in Forschungsprogramme, damit unsere Produkte in der Branche immer einen Schritt voraus sind.“



Seit über 80 Jahren genießt Russell Finex ein stabiles, strategisches Wachstum seiner Exportaktivitäten in allen Tochtergesellschaften. Ein Teil des Erfolgs des Unternehmens kann auf den Aufbau und die Pflege eines globalen Kundenstamms zurückgeführt werden, unterstützt durch lokale Vertriebs- und Aftermarket-Teams. Mit steigendem Absatz in den Exportmärkten verfolgt Russell Finex weiterhin neue Chancen und erweitert die Tätigkeiten in bestehenden Gebieten.



Mit Innovation im Mittelpunkt des Unternehmens investiert Russell Finex auch in die Forschung. Ein Teil davon umfasst die Nutzung der Beziehungen mit großen globalen Kunden und die Beratung bei der Entwicklung neuer Maschinen. Zum Beispiel wurde der Russell Screen Changer™, Gewinner von PPMA's Most Innovative Ancillary Equipment, in Reaktion auf die Bedürfnisse von Russell Kunden entwickelt. Das Entwicklerteam verwendete die neueste Luftdruck-Technologie, um ein einfach zu bedienendes, sicheres und kompaktes Schnellwechselsystem zu schaffen, das die bisherigen Herausforderungen bei der Wartung großer Industrieseparatoren behoben hat.





Um mehr über Russell Finex und sein Sortiment innovativer Separationsgeräte zu erfahren, besuchen Sie die Unternehmenswebsite oder setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um zu sehen, wie Ihre Anforderungen erfüllt werden können.







http://www.russellfinex.com/de/neuigkeiten-und-veranstaltungen/ppma-awards-gewinner-2016/



Russell Finex

