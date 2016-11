Qualität aus Japan - Elektrowerkzeuge und Zubehör von Makita.

(firmenpresse) - Der weltweit agierende Konzern Makita mit etwa 14.800 Mitarbeitern zählt zu den führenden Herstellern von handgeführten Elektrowerkzeugen. Der Name des Unternehmens geht auf seinen Gründer Mosaburo Makita zurück, der 1915 eine Reparatur-Werkstatt für Motoren und Ankerwickelei in Japan eröffnete. Aktuell produziert Makita an 10 verschiedenen Standorten weltweit, unter anderem in Deutschland (Makita Engineering GmbH, Hamburg), Brasilien, China, Japan, USA, Großbritannien, Rumänien und Thailand.

Seit 1977 besteht eine eigene Niederlassung für den Vertrieb in Deutschland. Über den Fachhandel kommen etwa 700 Geräte und Werkzeuge, außerdem Sets und Makita Zubehör in den Verkauf. Am Standort Ratingen, der 2011 eröffnet wurde, sitzt die Verwaltung. Dort werden auch Lagerflächen und eine moderne Logistik bereitgestellt, die Aufträge aus ganz Deutschland übernehmen sollen. Produkte und Makita Zubehör aus dem deutschen Sortiment können ausschließlich über Fachhändler bezogen werden.

Zum Sortiment von Makita gehören Elektrowerkzeuge für das Handwerk, Akku-Geräte und Maschinen mit benzingetriebenen Motoren. Das umfangreiche Gartenprogramm beinhaltet unter anderem Maschinen mit elektronischen Antrieben, wie Heckenscheren, Rasenmäher, Gebläse, Häcksler, Pumpen, Trimmer und vieles mehr. Makita bietet als Vollsortimenter auch ein umfassendes Programm für Zubehör und Ersatzteile. Wie bei den Werkzeugen wird auch hier auf hohe Qualität der Produkte geachtet. Bohrer, Trennscheiben und Sägeblätter und allen anderen Makita Zubehörteile werden fortlaufend analysiert und verbessert. Makita Zubehör ist auch für andere Qualitätsmarken einsetzbar, wenn die Bauweise kompatibel ist.

Ein Vertriebspartner für Makita Zubehör ist Rubart GmbH. Das Unternehmen verkauft am Standort Dortmund und auch im Online Shop ausschließlich Produkte, die für den deutschen oder europäischen Markt hergestellt werden. Zu Werkzeugen, Arbeitsgeräten und Maschinen liefert Rubart auch Zubehör und Ersatzteile. Neben Makita zählen unter anderem Bosch, Gardena, Brill oder Metabo zu den bekannten Premiummarken bei Rubart.



Für das Makita Zubehör hat Rubart eine separate Webseite eingestellt. Das Systemzubehör von Makita kann kinderleicht im Internet-Shop bestellt werden. Auf der Seite https://www.rubart.de/MAKITA-Systemzubeh%C3%B6r-c2171 muss lediglich die genaue Bestellnummer hinter dem Kürzel „MakZ“ eingegeben werden. Ist die Nummer nicht bekannt, hilft der Katalog für Makita Zubehör weiter. Dieser ist als pdf-Datei verfügbar. Stimmt die Bestellnummer, so erscheint das gewünschte Produkt und kann sofort in den Warenkorb gelegt werden.

Gibt es Probleme beim Internet-Einkauf oder treten Fragen auf, sind die sachkundigen und erfahrenen Werkzeug- bzw. Baustofffachhändler bei Rubart auch telefonisch zu erreichen. Denn auch im Online-Vertrieb wird Kundenservice und Beratung groß geschrieben. Bei Makita Zubehör wird eine Hilfestellung hin und wieder notwendig sein. Auf über 150 Seiten listet der Produktkatalog für Makita Zubehör ganz akribisch sämtliche Kleinteile auf: für Bohren, Hammerbohren und Meißeln, für Trennen, Schleifen oder Polieren bis hin zum Zubehör für Gartengeräte hat Makita für jedes Gerät die passenden Klein- und Ersatzteile im Sortiment.







https://www.rubart.de/MAKITA-Systemzubeh%C3%B6r-c2171



Rubart GmbH

Rubart GmbH

Erfurter Str. 24

D - 44143 Dortmund (Körne)



Telefonnummer: +49 (231) 58 69 85 96

Fax: +49 (231) 58 69 85 97

E-Mail:shop[at]rubartdirekt.de

https://www.rubart.de



Geschäftsführer: Heinrich Rubart jun.

Registergericht: Amtsgericht Dortmund

Registernummer: HRB 23506

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 275184748



Rubart GmbH

Heinrich Rubart jun.

Dortmund

+49 (231) 58 69 85 96



