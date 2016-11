"Knieschmerz - moderne Therapieformen"

Wegen großer Nachfrage im Mai: Vortrag von Knie-Experte und Bestseller-Autor Dr. Wolfgang Franz in Weinheim am Dienstag, 8. November 2016, im Rolf-Engelbrecht-Haus, Großer Saal

Knie-Experte und Bestsellerautor Dr. Wolfgang Franz kommt erneut nach Weinheim

(firmenpresse) - Dr. Wolfgang Franz ist einer der führenden deutschen Knie-Experten. Sein Buch „Knie-Arthrose“ liegt seit kurzem bereits in fünfter Auflage vor, im vorigen Jahr hat er über 1300 Knieoperationen durchgeführt und Ärzte aus der ganzen Welt lassen sich von dem Kaiserslauterer Unfallchirurgen in den neuesten Operationstechniken schulen. Patienten, die auf dem Online-Bewertungsportal „jameda“ ihr Votum abgeben, stellen sowohl dem Arzt als auch seinem Pflegeteam regelmäßig Bestnoten aus.



Jetzt ist der Bestseller-Autor Dr. Wolfgang Franz unterwegs und hält wegen der großen Nachfrage im Mai in Weinheim erneut einen Vortrag für Patienten mit dem Titel: „Knieschmerz – moderne Therapieformen“. Die Veranstaltung findet statt am Dienstag, 8. November, 19:00 Uhr, im Großen Saal im Rolf-Engelbrecht-Haus, Breslauer Straße 40/1, 69469 Weinheim. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht notwendig.



Bewährte Behandlungsmethoden und neue, innovative Verfahren wird Dr. Franz vorstellen. So lautet im Fall von Knorpelverschleiß, also einer Arthrose, das Zauberwort: Bioprothese fürs Kniegelenk. „Hierbei werden körpereigene Regenerationskräfte aktiviert, damit der Organismus den fehlenden Knorpel selbst herstellen kann“, erklärt Dr. Wolfgang Franz das gelenkerhaltende Verfahren, das er auch am Ethianum Heidelberg anbietet. Und im Falle von Kreuzbandrissen, einer typischen Sportverletzung, hat sich in jüngster Zeit auch einiges getan. Seit kurzem erst weiß man, dass das vordere Kreuzband eine Antennenfunktion innehat und für das Raum-Lage-Empfinden (Propriozeption) des Beines sehr wichtig ist. Wie der Knie-Experte dies berücksichtigt und was betroffene Patienten davon haben, wird der Referent an diesem Abend erläutern.



Dr. Wolfgang Franz möchte mit seinem reich bebilderten Vortrag vor allem eines erreichen: Er will den Zuhörerinnen und Zuhörern Mut machen, sich um ihre Kniebeschwerden aktiv zu kümmern. Das Einstiegsbild zeigt einen älteren Mann mit einer Orthese, die sein Knie stützt – auf einem Surfbrett vor Hawaii. „Es geht darum, dass die Menschen wieder den Aktivitäten nachgehen können, die sie machen möchten oder wegen ihres Berufes noch machen müssen“, erklärt Dr. Franz. Er empfiehlt seinen Patienten, sich klare Ziele zu stecken: „Sei es, dass Sie wieder mit ihren Enkelkindern durch den Odenwald wandern oder beim nächsten City-Lauf über zehn Kilometer dabei sein wollen. Ziele motivieren ungemein.“





Die Zuhörerinnen und Zuhörer erfahren eine ganze Menge darüber, wie sie durch angemessene Bewegung und Ernährung ihre Knie in Schuss halten können. Haben jedoch Verletzungen oder Verschleiß dem Knie zugesetzt, stehen dem Experten eine Fülle von Behandlungsmöglichkeiten zwischen sanfter Naturmedizin und Hightech-Operationsmethoden zur Verfügung. Die wichtigsten Verfahren wird Dr. Franz kurz vorstellen.



Auch gegen Arthrose, also dem Knorpelverschleiß, kann man eine Menge unternehmen. Die Betroffenen sollten schädliche Belastungen reduzieren und stattdessen lieber regelmäßig schwimmen, radeln oder walken. In der Apotheke gibt’s sanfte Naturmedizin wie Teufelskralle- oder Weidenrinde-Extrakte zur Schmerzreduzierung. Dem Mediziner stehen mehrere Operationsverfahren zur Verfügung, die von einer Arthroskopie über die Microfracture-Methode bis hin zur Bioprothese fürs Kniegelenk und dem Einsatz eines künstlichen Kniegelenks reichen. Im Anschluss an den Vortrag haben die Zuhörerinnen und Zuhörer Gelegenheit, ihre Fragen zu stellen.







Über Dr. Wolfgang Franz:



Dr. Wolfgang Franz, Jahrgang 1958, ist Unfallchirurg und Sportmediziner sowie Mitinhaber der Kaiserslauterer Lutrina Klinik. Von 1989 bis 2000 war er Mannschaftsarzt beim 1. FC Kaiserslautern. Der Knie-Spezialist nimmt auch im Ethianum in Heidelberg sowie im Krankenhaus Grünstadt Eingriffe vor.



Gemeinsam mit dem Viernheimer Medizinjournalisten Robert Schäfer hat er im Herbig-Verlag die beiden Bücher „Knie-Arthrose“ (5. Auflage) und „Die Knie-Sprechstunde“ (2. Auflage) veröffentlicht. Der Titel über Knie-Arthrose ist auch auf Englisch erschienen: „Osteoarthritis oft the knee. Prevention, Treatment, Cure“ ist bei amazon und im iTunes-Store erhältlich.



Die Video-Clips von Dr. Franz auf youtube über Künstliche Gelenke, Kreuzbandrisse und Meniskusschäden sind insgesamt schon über 30.000 Mal aufgerufen worden.



Im Fernsehen ist Dr. Franz regelmäßig zu sehen. Im ZDF erklärte er in der „Vollen Kanne“, warum Yoga auch Knieverletzungen auslösen und wie man diesen vorbeugen kann. In einer früheren „Volle Kanne“-Sendung ist zu sehen, wie Dr. Franz bei einer Volleyball-Spielerin ein gerissenes Kreuzband behandelt hat. Auf Pro7 demonstrierte er in der Sendung „Galileo“ die Rekonstruktion eines gerissenen Bandes, das erst kürzlich von belgischen Wissenschaftlern im Kniegelenk entdeckt worden war und das als „neues Körperteil“ in der Presse beschrieben wurde.



