DESTACO erweitert die Leichtbau-Accelerate Collection mit zusätzlichen Saugern

Neue Sauger bieten eine verbesserte Traktion, eine längere Lebensdauer und einen höheren Durchsatz für Hochgeschwindigkeitsanwendungen

(firmenpresse) - Auburn Hills, Michigan/USA, 03. November 2016

DESTACO, der branchenführende Anbieter von Hochleistungslösungen in den Bereichen Automation, Spanntechnik und Containment, hat heute seine neue Accelerate® Collection von Saugern eingeführt, die eine verbesserte Traktion, eine längere Lebensdauer und einen höheren Durchsatz für Hochgeschwindigkeits-Presswerk- und Crossbar-Anwendungen bieten.

Die Sauger der Accelerate® Collection sind weltweit erhältlich und verfügen über eine rutschfeste Auflagegeometrie aus hochleistungsfähigem Polyurethan für einen höheren Reibwert, ein schnelleres Greifen und einen ausgezeichneten Halt auf öligen Oberflächen. Zusätzlich bietet das Material eine längere Lebensdauer.

"Da Hersteller stets danach streben, ihre Produktionsraten zu verbessern, werden Leichtbau-Lösungen immer wichtiger, insbesondere im Hinblick auf Automationstoolings wie Endeffektoren oder Transferpressengreifer", so Ben Pauzus, Global Product Manager, Endeffektoren, DESTACO. "Leichtere Lösungen mit einer höheren Haltekraft bieten Kunden die beste Möglichkeit, ihren Durchsatz zu erhöhen. Nicht nur werden durch eine höhere Transfergeschwindigkeit Produktionssteigerungen ermöglicht, das Polyurethan ist zudem strapazierfähiger und gewährt so weniger PM-Zyklen (vorbeugende Wartungsmaßnahmen) und geringere Ausfallzeiten."

Die neue Produktlinie umfasst vier Ausführungen in 17 verschiedenen Größen für diverse modulare Anforderungen. Weitere Merkmale:

-Höhere Beschleunigungs-/Verzögerungsanforderungen

-Verbesserte Querbelastung

-Verbesserte Formbeständigkeit

-Erhöhte Verschleißfestigkeit - kein Verrotten oder Reißen bei Trockenheit

-Kompatibel mit neuen und bereits bestehenden Anwendungen

ARV® mit Handbelüftung zur Feinjustage

Der Auto-Release Venturi (ARV®) mit Handbelüftung zur Feinjustage ist einfach zu bedienen und ermöglicht eine schnelle Anpassung der Sauger vor Ort. Die ARV® Handbelüftung zur Feinjustage kann mit dem Daumen oder einem anderen Finger über einen einzigen Knopf betätigt werden. Dies ermöglicht dem Monteur/Bedienpersonal, die Saugerposition schnell und einfach zu justieren, was wiederum zu einer möglichen Verringerung der Ausfallzeiten führt.

Accelerate Collection®

Die Accelerate® Collection besteht aus einer Vielzahl von Endeffektor-Bauteilen aus Aluminium, die zu kundenspezifisch angepassten Lösungen zusammengesetzt werden können und sich für die meisten Presswerk-Stanzanwendungen eignen. So können beim Gewicht bis zu 50 Prozent eingespart werden. Zudem kann die Geschwindigkeit um bis zu 30 Prozent erhöht werden - alles für eine schnellere Produktion, ohne zusätzliche Belastung der Automationsanlagen. Weitere Informationen zur Accelerate® Collection, zur ARV® Serie oder zu anderen Endeffektor-Lösungen von DESTACO finden Sie unter www.destaco.com





DESTACO ist ein weltweit agierendes Unternehmen in den Bereichen Entwicklung, Fertigung und Vertrieb von Automations- und Spanntechnik. Seit 1915 bietet es seinen Kunden in allen Bereichen der Industrie produktive Lösungen. Es greift damit auf einen 100-jährigen Erfahrungsschatz zurück. Qualität, Innovation und Service zeichnen DESTACO weltweit als führenden Anbieter flexibler, prozessoptimierender Spann-, Greif-, Transport-, Automations- und Fördertechnik-Lösungen aus.



Das Unternehmen und seine Mitarbeiter haben sich dieser Team-Philosophie verpflichtet: DESTACO bietet seinen Kunden an deren weltweiten Produktions-Standorten erstklassige Produkte sowie technische Beratung durch Experten und effizienten Service.

DESTACO Europe GmbH

