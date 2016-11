ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 3. November 2016

(ots) -



Woche 44/16

Freitag, 04.11.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:



7.50forum am freitag



8.03Regelmäßig aktuelle Nachrichten

heute Xpress



8.05Frontal 21

Deutschland 2016



"ZDF-History: Amerikas First Ladies" um 8.45 Uhr entfällt

8.55Duell ums Weiße Haus



10.25Amerika hat die Wahl: Clinton gegen Trump

USA 2016



( weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:

13.05ZDF-History

Die Macht der Magie - Hexen, Seher, Scharlatane

Deutschland 2012



( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

14.20Die Pulververschwörung von 1605

Attentat auf Englands König

Großbritannien 2014



15.05Die Briten

Die Schatzinsel

Großbritannien 2012



15.50Die Briten

Im Namen des Volkes

Großbritannien 2012



16.35Die Briten

Revolution

Großbritannien 2012



17.20Die Briten

Schmutzige Geschäfte

Großbritannien 2012



( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )

Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:

21.40Heinrich VIII. - Tödliche Intrigen

Großbritannien 2015



( weiterer Ablauf ab 22.25 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

1.00Geheimnisse der Geschichte

Elisabeth I. - Die jungfräuliche Königin

Großbritannien 2011



1.45Mörder auf dem Königsthron

Die letzten Tage der Anne Boleyn

Großbritannien 2013



( weiterer Ablauf ab 2.30 Uhr wie vorgesehen )





Woche 45/16

Dienstag, 08.11.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.5015 Minutes of Fame: Hillary Texts

Deutschland 2016



6.05Black in the USA

Rassismus und tödliche Unruhen

Deutschland 2016



6.50Black in the USA



Geisterstädte und moderne Sklaverei

Deutschland 2016



7.30Flucht in die USA - Die Illusion vom besseren Leben

(The Dreamers)

Frankreich 2016



8.18Regelmäßig aktuelle Nachrichten

heute Xpress



8.20Die ungleichen Staaten von Amerika

Im Schatten der Armut

USA 2016



9.00Die ungleichen Staaten von Amerika

Im Licht des Reichtums

USA 2016



9.45US- Wahl 2016

Barack Obama - die unvollendete Präsidentschaft

USA 2016



10.30ZDF-History

Hillary - Der Weg zur Macht

Deutschland 2016



11.15ZDFzoom

USA - Die gekaufte Demokratie?

USA - Die gekaufte Demokratie?

USA 2016



12.00Like or Dislike?

Youtuber Dner im US-Wahlkampf

USA 2016



12.45"Wethepeople"

Clinton oder Trump - Amerika hat die Wahl







13.30ZDF-History

Die zwei Leben des Helmut Schmidt

Deutschland 2016



"ZDF-History: Die Todesfahrt der Bismarck" um 13.45 Uhr entfällt

( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen )









