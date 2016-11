Clement, Grillo, Fuest und Du? / Studierende organisieren zum dritten Mal Ludwig Erhard Symposium

(ots) - Am 1. und 2. Dezember 2016 findet im NCC Ost der

Messe Nürnberg das dritte Ludwig Erhard Symposium statt. Das

Organisationsteam aus Studierenden der

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und der Technischen

Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm hat unter dem Leitgedanken

"Unternehmen Zukunft" ein beeindruckendes Programm mit hochrangigen

Referenten zusammengestellt. Im Verlauf der zweitägigen

Wirtschaftskonferenz wird intensiv über die Bereiche Finance/Tax,

Technology, Entrepreneurship, Open Innovation und Transformation

sowie Mobilität, Management, Digitalisierung und Human Resources

diskutiert.



Gestartet wird mit einem Paukenschlag: Der vierfache

Grammy-Award-Gewinner, Musikproduzent und ehemalige Dirigent

internationaler Spitzenorchester, Christian Gansch, zeigt musikalisch

untermalt, was moderne Unternehmen von Orchestern lernen können.

Weitere Keynotes von Professor Clemens Fuest (Präsident, ifo

Institut), Janina Kugel (Vorstandsmitglied, Siemens AG) und Ulrich

Grillo (Präsident, Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. (BDI))

sowie Keynote-Paneldiskussionen umrahmen die Konferenzthemenstränge.



Stellvertretend für die Partner des diesjährigen LES erläutert Dr.

Armin Zitzmann, Vorstandsvorsitzender der NÜRNBERGER Versicherung:

"Es ist schön zu sehen, dass zum bestehenden Kreis der Förderer und

Sponsoren des Ludwig Erhard Symposiums Jahr für Jahr neue Partner

hinzukommen. Nur so kann das Ziel einer von Studierenden

organisierten, internationalen Wirtschaftskonferenz in Nürnberg

dauerhaft verfolgt werden. Der diesjährige Leitgedanke "Unternehmen

Zukunft" greift ein ebenso aktuelles wie zentrales Thema auf. Denn

die Arbeits- und Lebenswelten von morgen werden uns alle vor große

Veränderungen und Herausforderungen stellen."



Weiterführende Informationen: www.le-symposium.de









