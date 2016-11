7. Kreditrisiko- und Forderungsmanagement Tage

Der Treffpunkt für die Bereiche Finanzrisikomanagement und Vertrieb im Firmenkundengeschäft (B2B)





7. Kreditrisiko- und Forderungsmanagement Tage // Neue DEUTSCHE KONGRESS GmbH

(firmenpresse) - November 2016 - Das Top-Thema Geschäfte und Absicherungen in schwierigen Ländern ist weiter aktuell.



Als wären in den letzten drei Jahren nichts passiert, erleben wir die weiter bestehenden Unsicherheiten im Euroraum, die Gefahr eines wiederaufkeimenden kalten Krieges sowie der Schwäche der BRIC-Staaten. In Italien droht sogar eine ausgewachsene Wirtschafts- und Finanzkrise. Auch der Austritt Englands aus der EU lässt die Sorgenfalten nicht kleiner werden. Hier kommt dem Kreditrisiko- und Forderungsmanagement eine immer größere Bedeutung zu.

Das Kredit- und Forderungsmanagement kann ein wesentlicher Anker sein, um internationale Risiken zu minimieren und Geschäftsverbindungen zu stabilisieren - gerade auch in wirtschaftlich und politisch schwierigen Regionen.



Auf den 7. Kreditrisiko- und Forderungsmanagement Tagen werden in diesem Jahr zahlreiche Praxisbeispiele die Sichtweisen der Anwenderunternehmen darstellen. Neben einigen Lösungsanbietern werden u.a. Bridgestone Deutschland GmbH, Bosch Thermotechnik GmbH, Dachdecker Einkauf Ost eG und Dyckerhoff GmbH zu hören sein und mit Ihnen diskutieren.

Sie können sich an nur einem Tag und vor Ort über Lösungen und Strategien im Bereich Kreditrisiko- und Forderungsmanagement informieren und sich mit Ihren Fachkollegen und Experten austauschen.



Themen

·Geschäfte und Absicherung in schwierigen Ländern

·Pro und Kontra Kreditversicherung

·Rechtliche Rahmenbedingungen im Forderungsmanagement



Veranstaltungstermine und -orte:

10. November 2016 in Frankfurt am Main

22. November 2016 in Düsseldorf

29. November 2016 in München



Nutzen Sie die Gelegenheit und erfahren Sie, wie Sie Ihre Prozesse im Bereich Kreditrisiko- und Forderungsmanagement weiter optimieren und somit effizienter gestalten können.













Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.kredit-risiko-management.de/home.html



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Neue DEUTSCHE KONGRESS GmbH bietet praxisnahe Veranstaltungen für Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Finanzen, Forderungsmanagement, Treasury, Credit Management, Payment, Leasing, Risikomanagement und IT. Die neue DEUTSCHE KONGRESS GmbH bietet hochwertige B2B-Veranstaltungen zu aktuellen Themen. Treffen Sie bei uns die Top-Entscheider und Anbieter Ihrer Branche!



Die Neue DEUTSCHE KONGRESS GmbH positioniert sich als Qualitätsanbieter im deutschen Veranstaltungsmarkt. Sie versteht sich nicht als Weiterbildungsanbieter, sondern schafft mit ihren B2B-Veranstaltungen Plattformen, auf denen sich Anbieter (Angebot) und Anwender (Nachfrage) sowie Hersteller und Lieferanten über Produkt- und Branchentrends austauschen können. Der sehr hohe Praxisbezug ist das Hauptdifferenzierungsmerkmal gegenüber den Marktteilnehmern.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Neue DEUTSCHE KONGRESS GmbH

Leseranfragen:

Neue DEUTSCHE KONGRESS GmbH

Schwedlerstraße 8

D-60314 Frankfurt am Main



E-Mail: bernhard.klier(at)deutsche-kongress.de

PresseKontakt / Agentur:

Basak Yildirim



Neue DEUTSCHE KONGRESS GmbH

Schwedlerstraße 8

D-60314 Frankfurt am Main



E-Mail: basak.yildirim(at)deutsche-kongress.de

Datum: 03.11.2016 - 17:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1420367

Anzahl Zeichen: 2045

Kontakt-Informationen:

Firma: Neue DEUTSCHE KONGRESS GmbH

Ansprechpartner: Basak Yildirim

Stadt: Frankfurt am Main

Telefon: 069/ 63006 670



Meldungsart: Finanzinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 03.11.2016

Anmerkungen:



Belegexemplar erwünscht bzw. ein Versand des Links nach Veröffentlichung. Danke!

Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.