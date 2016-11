Exklusiv: Terrorverdächtiger auf dem Weg nach Karlsruhe

(ots) - Nach Angaben der Bundesanwaltschaft wird der in

Berlin festgenommene Terrorverdächtige gerade nach Karlsruhe

gebracht. Einen Haftbefehl gibt es noch nicht.



Das erfuhr die ARD in Berlin.



Der 27-jährige wurde gestern abend in Berlin-Schöneberg gefasst.

Nach Angaben aus Sicherheitskreisen lebte er dort in der Wohnung

eines ehrenamtlichen Helfers. Wie die Deutsche Presse-Agentur

berichtet, stammt er aus Tunesien, gab sich aber als Kriegsflüchtling

aus Syrien aus.



Sprengstoff wurde bei der Wohnungsdurchsuchung nicht gefunden. Er

soll ein Einzeltäter mit Bezug zur Terrormiliz IS sein.







Pressekontakt:

Rundfunk Berlin- Brandenburg

Inforadio

Chef / Chefin vom Dienst

Tel.: 030 - 97993 - 37400

Mail: info(at)inforadio.de



Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 03.11.2016 - 16:56

Sprache: Deutsch

News-ID 1420371

Anzahl Zeichen: 981

Kontakt-Informationen:

Firma: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 57 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung