Die Karten kennen die Zukunft.

Zum Jahresende gibt es in der Stuttgarter City noch ein besonderes Event. Ein echtes Engelmedium und ausgebildeter Engeltherapeut bietet Ihnen die Möglichkeit, mehr über Ihre Zukunft zu erfahren.

Golfmann Engeltherapeut

(firmenpresse) - Seit Jahrhunderten schon ist es für die meisten Menschen von Bedeutung, wie die eigene Zukunft aussehen wird. Sie möchten wissen, welche Bestimmungen und auch, welche Arten von Schicksal auf sie warten. Seitdem es Menschen gibt, gibt es auch kulturelle und religiöse Zeremonien welche die Dinge zwischen Himmel und Erde zeigen und sogar erklären können. Das Kartenlegen bietet hierbei eine besondere Möglichkeit, mehr über sich selbst und auch über die eigenen Lebensaufgaben herauszufinden.



Kaum einer ist für das Kartenlegen vor Ort so qualifiziert wie ein Engeltherapeut. Der Hellseher Udo Golfmann bietet hierbei nicht nur das Kartenlegen an sondern ebenso die Engeltherapie sowie die Heilerausbildung. Das Kartenlegen live in Stuttgart, am 3.12. bietet die Möglichkeit, den direkten Kontakt zum Engelmedium zu finden und ein kostenloses Reading durch die Engel zu erhalten. Die besondere Atmosphäre, welche hierbei den Raum umgibt, macht es den Menschen umso leichter, in den gelegten Karten seine Richtung und seine Inspiration zu erkennen und auch Zweifler oder wenig Überzeugte werden sehr schnell von der Kraft der Engel überzeugt werden. Und als ob das noch nicht genug ist, ist das Ganze auch noch kostenlos.



Für den Heiler Udo Golfmann ist es eine Herzensangelegenheit, die ihm durch die Engel in Auftrag gegebenen Aufgaben, ganz im Sinne der Erzengel durchzuführen. Hierbei können die Menschen, welche an diesem Event teilnehmen möchten, die pure Kraft der Engel erwarten. Der Heiler Udo Golfmann wird in beeindruckender Weise auch die große Liebe der Engel zeigen. Jeder Teilnehmer hat nicht nur die Möglichkeit, sich die Karten mit dem Erzengel Tarot legen zu lassen sondern er erhält zudem eine ganz persönliche Kurzberatung durch den Engeltherapeut.



Auch dies ist eine Herzensangelegenheit des Engelmedium, denn die Engel möchten für jeden Menschen da sein und ihnen hilfreich zur Seite stehen. Dabei ist der Hilfe der Engel durch das Kartenlegen keine Grenzen gesetzt. In jedem Bereich des persönlichen Lebens möchten sie den Menschen hilfreich zur Seite stehen. Sie helfen bei den verschiedensten Themen wie der Liebe und den partnerschaftlichen Themen wie auch bei beruflichen Themen. Ihre Hilfe findet man jedoch auch in den unterschiedlichsten familiären Themen wie auch in allen gesundheitlichen Bereichen.





Die Engel helfen darüber hinaus auch jedem Interessierten bei seinem spirituellem Wachstum. Ein besonderes Highlight hierbei ist es, die eigene Botschaft durch die Engel zu erhalten. Der Umfang des Kartenlegens ist also sehr groß und so bekommt jeder die Möglichkeit, kostenlose Antworten auf seine brennendsten Fragen zu erhalten.



Eine Anmeldung für dieses besondere Event ist nicht erforderlich. Eine Anmeldung garantiert jedoch die persönliche Beratung durch den Engeltherapeut Udo Golfmann, denn angemeldete Interessenten werden bei diesem Event bevorzugt behandelt.



Bitte notieren Sie sich unbedingt diesen Termin - Kartenlegen live und kostenlos in Stuttgart, am 3.12.2016 -, eine solche Gelegenheit, mehr über die eigene Zukunft zu erfahren, sowie Möglichkeiten, Kraft zu erhalten, die heute dringend benötigt wird, kommt so bald nicht wieder.









Udo Golfmann wurde 1979 unter dem Sternzeichen Krebs, Aszendent Fische, als Kind einer deutschen Mutter und eines Vaters mit italienischen Wurzeln geboren. Bereits in seiner frühen Kindheit hatte er seine ersten außersinnlichen Erfahrungen. Er erkannte, dass er mit einer erweiterten Wahrnehmung geboren wurde und konnte Engel, liebe Verstorbene und andere Lichtwesen, wie Feen und Elfen sehen und mit ihnen kommunizieren.



Später entschloss Udo sich, auf seinem Weg zur Bewusstseinserweiterung zwei Ausbildungen bei Doreen Virtue zu absolvieren und hat eine abgeschlossene Ausbildung zum Certified Angel ReaderTM und zum Angel Therapy PracticionerTM (Engeltherapeut). Udo Golfmann hat ein Ausbildungskonzept der Matrix Heilung mit den Engeln entwickelt und bildet spirituelle Lebensberater und Heiler aus. Udo Golfmann berät seit über 25 Jahren Menschen in allen Lebensbereichen mit großer Treffsicherheit, er sagt: "Die Engel helfen immer und finden für jedes Problem, egal wie groß es erscheinen mag, einen positiven Lösungsweg."





Engeltherapie Deutschland

Max Reger Str. 1, 75015 Bretten

