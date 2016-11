G-TECHNOLOGY STELLT G-DRIVE SLIM SSD USB-C VOR

Die mobilen Lösungen der G-DRIVE-Serie von G-Technology gibt es nun auch mit Solid-State-Technologie und schneller USB-Typ-C-Konnektivität

(firmenpresse) - MÜNCHEN, 3. November 2016 - Rasanter Newcomer: G-Technology®, ein führender Anbieter von Premium-Speicherlösungen und Marke von Western Digital (NASDAQ: WDC), stellt mit der neuen G-DRIVE slim SSD USB-C die bisher schnellste tragbare Speicherlösung für Verbraucher und kreative Profis weltweit vor. Die neue USB-Typ-C-fähige mobile Festplatte bietet dank Solid-State-Drive-Technologie eine Übertragungsrate von 540 MB/s. Sie überzeugt mit einer schnellen USB-3.1-Verbindung der zweiten Generation mit 10 Gb/s, die die Leistungsvorteile der SSD in vollem Umfang nutzt. Damit gehören die Leistungsengpässe der USB-3.0-Verbindungen der Vergangenheit an. Die zugehörigen hochwertigen Typ-C-zu-Typ-C-Kabel sowie Typ-C-zu-Typ-A-Adapterkabel ermöglichen die Nutzung mit jedem Computer mit Thunderbolt-3-, USB-C- oder USB-3.0*-Anschlüssen. Die G-DRIVE slim SSD USB-C benötigt keine externe Stromquelle und sorgt dafür, dass Videos, Fotos und Musik jederzeit zur Verfügung stehen, egal ob unterwegs oder am Schreibtisch.

"G-Technology setzt bei seinen Produkten stets auf die fortschrittlichsten Technologien. Unsere bisher schnellste tragbare Speicherlösung für Verbraucher kombiniert SSD- mit der neuesten USB-C-Technologie und verdeutlicht unser Bestreben, den Kunden stets außergewöhnlich stilvolle, zuverlässige und leistungsstarke Produkte anzubieten", erklärt Mike Williams, Vice President, Advanced Technologies/G-Technology, Content Solutions, Western Digital.

Dank Plug-and-Play für Mac ist die G-DRIVE slim SSD USB-C, die in den Farben Space Grau und Silber erhältlich ist, der ideale Begleiter für alle Nutzer eines MacBook oder MacBook Pro. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (inklusive Mehrwertsteuer) für 500 GB Speicherkapazität liegt bei 274,95 Euro, die Version mit 1 TB kostet 449,95 Euro. G-DRIVE slim SSD USB-C ist ab sofort über ausgewählte Fachhändler erhältlich. Die Ausführung in Space Grau gibt es exklusiv in Apple Stores zu kaufen.

G-DRIVE mobile USB-C mit neuer Farbe

G-Technology kündigt zudem eine neue Farbe für die G-DRIVE mobile USB-C Serie an. Die mobile Festplatte wird neben Space Grau und Gold nun auch in Rose Gold erhältlich sein. Die G-DRIVE mobile USB-C ist mit jedem Thunderbolt-3-, USB-C- und USB-3.0*-System kompatibel. Die eingebaute 1-TB-Festplatte mit 7200 Umdrehungen pro Minute ermöglicht eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 136 MB/s. Die G-DRIVE mobile USB-C ist ab sofort auch in Rose Gold bei ausgewählten Händlern verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer und Urheberechtsabgaben beträgt 149,95 Euro.

"Wenn ich auf Location bin, benötige ich eine schnelle, zuverlässige und tragbare Speicherlösung, die es mir erlaubt, bei anspruchsvollen Shoots stets am Ball zu bleiben. Aufgrund des schlanken Designs und der fantastischen Geschwindigkeiten weiß ich, dass ich jederzeit auf G-Technology-Laufwerke als verlässliche Back-up- und Übertragungslösungen zählen kann", sagt Jeremy Cowart, Starfotograf und G-Team Markenbotschafter.

Windows-Nutzer können die externen Festplatten von G-Technology kinderleicht mit dem G-Technology Windows Format Wizard für Windows formatieren.

Weitere Informationen über das Angebot von G-Technology finden Sie unter G-Technology.com/de/de.

*USB-3.0-Kompabilität durch im Lieferumfang enthaltenes Typ-C-zu-Typ-A-Adapterkabel

Externe Festplatten von G-Technology dienen als Bestandteil einer umfassenderen Datensicherungsstrategie. Wir empfehlen unseren Nutzern, mindestens zwei Kopien ihrer wichtigsten Dateien zu machen und diese auf separaten Geräten oder online zu speichern.

© 2016 Western Digital Corporation or its affiliates. Western Digital, G-Technology and G-DRIVE, are registered trademarks or trademarks of Western Digital Corporation or its affiliates in the U.S. and/or other countries. Other trademarks are the property of their respective owners. Apple, MacBook and Mac are registered trademarks of Apple, Inc. in the US and/or other countries. USB-C and USB Type-C? are trademarks of USB Implementers Forum. Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries. Thunderbolt is a trademark of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries. References in this publication to products, programs or services do not imply that they will be made available in all countries.





