Deutscher Meister im Wingsuit-Springen Helmut Tacke: "Dem Fliegen am nächsten"

(ots) - Bei der ersten Wingsuit-WM in Florida treten bis

zum 9. November auch vier deutsche Starter an. Im Interview mit der

in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland"

(Freitagausgabe) erklärt der Deutsche Meister Helmut Tacke, wie man

bei 360 Stundenkilometern im freien Fall aus 3700 Metern mit der

Gefahr umgeht: "Beim Sprung aus dem Flugzeug ist es eigentlich

idiotensicher, da hat man zwei Fallschirme. Das Gefährliche ist dort

der Ausstieg. Wenn man da die Flügel zu früh aufmacht, kann man ins

Leitwerk des Flugzeugs geraten."



Tacke erklärt, was Fallschirm- vom Wingsuitspringen, bei dem

Stoffflächen zwischen Armen, Beinen und Oberkörper Tragflächen

bilden, unterscheidet: "Sie sind viel länger in der Luft, Sie machen

viel mehr Strecke, Sie können da hinfliegen, wo Sie wollen." Vom

Sport leben können Wingsuiter allerdings nicht, denn die Zuschauer

bekommen nicht viel mit: "Die sehen uns ins Flugzeug einsteigen und

mit dem Fallschirm landen. Nichts zu sehen, nichts zu verkaufen - wir

können also nie olympisch werden!"







