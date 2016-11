DataCore ist Software-defined Storage-Anbieter des Jahres

Erfolgreiche Titelverteidigung beim?Reader?s Choice?-Award von Vogel IT-Medien

(PresseBox) - DataCore, führender Anbieter von Software-Defined Storage, hat wie schon im Vorjahr den ?Reader?s Choice?-Award der Vogel IT-Medien in der Kategorie Software Defined Storage gewonnen. Das ist das Ergebnis des Leservotums bei führenden Fachpublikationen, darunter Storage-Insider.de und IT-BUSINESS.

DataCore gewann die Platinum-Auszeichnung, die im Rahmen einer feierlichen Gala in Augsburg überreicht wurde, bei der zweiten Austragung zum zweiten Mal in Folge und verwies HP Enterprise (Gold) und Falconstor (Silber) auf die Plätze. Weitere nominierte Anbieter waren Atlantis Computing, Nexenta, Open-e, Red Hat, Scality, SUSE, Tintri und VMware.

?DataCore ist bei unseren Lesern auch in diesem Jahr die Nummer 1 im Bereich Software-defined Storage. Die Software-Schmiede zeichnet dabei nicht nur aus, dass sie als Pionier der Speichervirtualisierung auch den SDS-Markt quasi mitgeschaffen hat, sondern durch technische Entwicklungen wie jüngst Parallel-I/O auch spannend weiter vorantreibt. Diese Innovationskraft haben unsere fachkundigen Leser auch 2016 honoriert?, sagt Rainer Graefen, Chef-Redakteur von Storage-Insider.

DataCores SDS-Plattformen SANsymphony? und DataCore? Hyper-converged Virtual SAN sind leistungsstarke, hardware-unabhängige Software-Lösungen für die wirtschaftliche Bereitstellung, Replikation und Sicherung von Daten-Infrastrukturen mit größtem Nutzwert, höherer Verfügbarkeit und besserer Handhabbarkeit. Die integrierte Parallel-I/O-Technologie erhöht dabei die Systemperformance um ein Vielfaches und macht das Virtual SAN von DataCore zur schnellsten hyper-konvergenten Lösung am Markt.



?Wir freuen uns über die Titelverteidigung, besonders, weil sie durch das Votum von Lesern von wichtigen Fachpublikationen zustande kommt. Diese haben auch 2016 honoriert, dass wir seit unserem Start vor 18 Jahren nicht nur das ausgereifteste Produkt im Bereich Software-defined Storage bieten, sondern es durch ständige Innovation zum Anwendernutzen neu beleben. Parallel-I/O im Umfeld unserer SDS- und Hyper-Converged-Lösungen ist nur ein Beispiel dafür?, sagt Robert Thurnhofer, Senior Marketing Manager Central Europe.

Die Auszeichnungen der Vogel IT-Medien werden seit 2015 jährlich vergeben. Der Verlag mit Sitz in Augsburg ist ein Tochterunternehmen der Vogel Business Media, eines der größten Fachmedienhäuser Deutschlands. Zu den Publikationen gehören die Zeitschrift IT-Business, die sich ausschließlich an den Fachhandel wendet, sowie storage-insider.de, eines der führenden Online-Portale für alle End User-Themen rund um das Thema Speicher.



DataCore Software, der führende Softwarehersteller für Speicher- und SAN-DataCore ist ein führender Anbieter von Software Defined Storage und adaptiver Parallel I/O-Software, die die leistungsfähigsten und kosteneffizientesten modernen Server-Plattformen nutzt, um das dringendste Problem der Speicherindustrie zu lösen: I/O-Engpässe. Weitere Informationen unter www.datacore.de





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

