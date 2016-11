Stifter TV? Neues Videomagazin gestartet

Unter dem Motto: 'Transparenz schaffen, Wissen vermitteln und Begeisterung auslösen' berichtet Stifter TV über das Stiftungswesen in Deutschland

(LifePR) - Stiftungen stehen vor der Herausforderung mit zwei Themen nach außen zu gehen: Zum einen steht die Grundidee des Stifters und der Stiftungszweck im Vordergrund, zum anderen geht es um die Wohltätigkeit an sich über die berichtet werden soll, denn die hat auch eine ansteckende Wirkung auf andere. Das geht nur mit Hilfe einer transparenten Öffentlichkeitsarbeit und durch gezielte Strategien und Maßnahmen, um Menschen zu erreichen. ?Die beste Möglichkeit dafür bietet Videomarketing. Storytelling ist hier der Schlüssel zum Erfolg - aus der Praxis zu berichten und von Menschen zu erzählen?, sagt Yasmin Keller, Redakteurin für Stifter TV. Das Videomagazin konzentriert sich konsequent auf den Einsatz von Bewegtbild, denn Videos transportieren Fakten und Geschichten in verständlicher und emotionaler Weise.

Stiftungen brauchen finanzielle Mittel

Die aktuelle Niedrigzinsproblematik belastet derzeit viele Stiftungen, da die Ausschüttungen oft nicht ausreichen, um den Stiftungszweck zu erfüllen. Alternative Anlagemöglichkeiten, wie Immobilien und Aktien sind Wege aus der finanziellen Krise, die jedoch nicht jede Stiftung nutzen darf. Das Problem: Viele Stiftungen dürfen per Satzung kein Geld in Anlagen mit Risiko investieren. ?Mündelsicher? ist der oft verwendete Begriff. Die Gewinnung von Zustiftern scheint hier ein Lösungsansatz zu sein. Diese werden vor allem bei den Menschen gesucht, die in den nächsten Jahren ohne Erben sterben werden und die oft eine sinnvolle Verwendung ihres Nachlasses suchen. Stifter TV schließt an dieser Stelle an. Die Videoportraits der Stiftungen können direkt auf die Smartphones oder Tablets des Zuschauers übertragen werden und so das Fundraising erleichtern.

StifterTV unterstützt Stiftungen

Unter dem Motto Transparenz schaffen, Wissen vermitteln und Begeisterung auslösen, berichtet das unabhängige Magazin rund ums Stiftungswesen in Deutschland. Stifter TV informiert vor allem über das vielfältige Engagement von Stiftungen und portraitiert ausgewählte Stifterpersönlichkeiten und wichtige Protagonisten aus dem Stiftungswesen, sodass ein spannendes und abwechslungsreiches Programm bereitsteht. ?Stiften und Stifter werden ist ein gesellschaftliches Mainstream-Phänomen geworden. Der demografische Wandel hat zur Folge, dass immer mehr erfolgreiche Macher als 'Giving Pledge' mit ihrem Vermögen der Gesellschaft etwas Gutes tun wollen ? und damit sozusagen einen Fußabdruck nach dem Tod hinterlassen?, sagt Stifter TV-Initiator Jörg Birkelbach.



Stifter TV bietet Stiftern und Branchenexperten die Möglichkeit des gegenseitigen Austauschs, eine reichweitenstarke Marketingplattform und gibt Interessierten Einblicke in die Stiftungsszene. Ausgewählte Lösungspartner können mit Ihrer Content-Strategie Mandate gewinnen.

SmartTV-Boom in Deutschland steigt ? ein Markt für Videomarketing

Nicht-lineares Fernsehen wird immer beliebter. Laut einer Befragung durch Onsite (Stand: Feb. 2014) ist jeder zweite Nutzer eines Smart TVs mehrmals die Woche damit online. Durch die Platzierung von Stifter TV als Smart TV App auf TV Geräten unterschiedlicher Marken und auf Amazon Fire TV ist der Sender bereits über 4 Mio. mal vorinstalliert. Die Stifter TV APP richtet sich somit an eine hohe Anzahl von Zuschauern, denn die Mediatheken von Stifter TV sind im Web, als Smart TV APP und bei Amazon Fire TV kostenfrei abrufbar.

Auf der Homepage präsentiert Stifter TV seinen Lösungsansatz:

http://stifter-tv.com/...

Aktuelle Informationen, sowie News aus der Stiftungswelt und Videoproduktionen von Stifter TV gibt es auch auf den Social Media Kanälen bei Facebook (https://www.facebook.com/...) und Twitter (https://twitter.com/StifterTV).



Die Finanzplaner TV GmbH entwickelt, produziert und verbreitet Videoproduktionen im Web, im Smart TV- und Amazon Fire TV - unter anderem auch Stifter TV.





