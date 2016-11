Schlaf als Medizin Neue E-Book Reihe bietet Hilfe zur Selbsthilfe!

(firmenpresse) - (NL/8125046241) Jetzt wirds interaktiv! In Zusammenarbeit mit dem Forum für Therapeutischen Schlaf stellt Thomashilfen die neue E-Book-Reihe Ruhen & Schlafen in der Pflege vor. Damit bietet die branchenübergreifende Allianz von Fachleuten einen einzigartigen, leicht verständlichen Überblick zu den neuesten Erkenntnissen und Handlungsoptionen rund um therapeutischen Schlaf im Pflegeprozess. Neben aktuellen Forschungsergebnissen haben Schlafexperten Tests, Erfahrungsberichte und Übungen gesammelt, die Pflegefachkräften helfen, kompetent und aktiv mit dem Problem Schlafstörungen umzugehen.

Altersbeschwerden oft Ursache für Schlafstörungen

Ein starker Fokus der E-Books liegt auf Erkrankungen, die gerade im letzten Lebensdrittel nächtliche Beschwerden verursachen. Demenz, Parkinson, chronische Schmerzen und Wundliegen sind deshalb Themen, die in den Infotexten, den Praxisbeispielen von Diplom-Pflegewirtin Marion Saller und interaktiven Tests immer wieder zur Sprache kommen. Besonders problematisch ist, dass viele Senioren ohne wirksame Hilfe schnell in einen Teufelskreis geraten. Zum einen liegt dies daran, dass sich der Schlaf im Alter natürlicherweise verkürzt. Auch gesunde ältere Menschen liegen nachts oft wach im Bett. Kleine Nickerchen während der Tageszeit verschaffen dann zwar kurzfristig Erholung, können die Schlafschwierigkeiten aber am nächsten Abend erst recht verstärken.

Zusätzlich beeinträchtigt sind Menschen, die durch eine Krankheit regelmäßig in ihrem Schlaf gestört werden. So stehen beispielsweise Demenzpatienten oft auf, weil sie sich in ihrem Bett unruhig und orientierungslos fühlen. Parkinson-Betroffene werden von nächtlichem Harndrang sowie Krämpfen gequält. Und Schmerzpatienten haben große Probleme mit dem bequemen Umlagern. Zu wenig Bewegung kann dann schlimmstenfalls zum Wundliegen führen, das wiederum richtig erholsamen Schlaf erheblich erschwert.

Bei allen beschriebenen Krankheitsbildern kann schlechter Schlaf dazu führen, dass der Verlauf beschleunigt wird und weitere Beschwerden auftreten. Besonders brisant: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse legen nahe, dass Parkinson-Patienten, die schlecht schlafen, oft im Verlauf ihrer Erkrankung auch eine Demenz entwickeln. Nur ein Beispiel dafür, wie wichtig es ist, alles für erholsamen Schlaf zu tun. Eine gute Nachricht für alle Betroffenen ist, dass Familien und Einrichtungen, die sich sorgfältig informieren und die Möglichkeiten der modernen Pflegeforschung nutzen, tatsächlich oft nachhaltige Erfolge erzielen. Morgens schmerzfrei aufwachen, nachmittags bei den Enkelkindern im Garten sitzen und abends erschöpft aber zufrieden ins Bett fallen, ist dann auch im hohen Alter endlich wieder möglich.

Nach dem Grundprinzip Hilfe zur Selbsthilfe werden neue Wege aufgezeigt, wie der Teufelskreis durchbrochen werden kann.

Als interaktive E-Book sind die Texte mit vielerlei Möglichkeiten angereichert, um sofort selbst aktiv zu werden: Zählen meine Schlafprobleme schon als echte Schlafstörungen? Habe ich mein Schlafzimmer optimal eingerichtet? Oder könnten bestimmte abendliche Angewohnheiten die Qualität meiner Nachtruhe negativ beeinflussen? Zu zahlreichen typischen Fragen bieten die Online-Checklisten, Selbsttests und nützlichen Links Zusatzinformationen. Grafiken und Videos helfen außerdem dabei, die neuen Erkenntnisse zu vertiefen und im praktischen Alltag als pflegendes Familienmitglied oder Fachkraft unmittelbar umzusetzen.

Schlaf ist die beste Medizin

aktuelle Forschungsergebnisse geben dieser alten Volksweisheit heute neues Gewicht. Inzwischen wissen wir, dass eine gesunde Nachtruhe Voraussetzung für die

Regeneration von Körper und Geist ist. Sie bewirkt Heilung und Wachstum.

Sie ist von entscheidendem Einfluss auf Gene, die für Entzündungen, Immunabwehr

und Stressreaktionen zuständig sind. Und sie sorgt dafür, dass Stoffwechsel, Kreislauf und kognitive Leistung sich bei kranken Menschen wie bei Gesunden sogar verbessern können. Selbst für demente Senioren, Parkinsonkranke, Schmerzpatienten, behinderte Kinder und bettlägerige Personen ist eine schlaftherapeutische Wirkung belegt.

Eine ermutigende Nachricht für Betroffene, Angehörige und Pflegeinrichtungen!

Schließlich lässt sich die Schlafsituation von Menschen, die zu Hause oder in Heimen Hilfe benötigen, oft schon mit wenigen gezielten Schritten nachhaltig verbessern.

Dennoch fehlt es in vielen Familien, aber auch bei Pflegepersonal und Ärzten, an Bewusstsein für die Bedeutung von Schlaf sowie wirkungsvolle Maßnahmen, ihn auf natürlichem Wege zu unterstützen.

Das Deutsche Forum für therapeutisches Schlafen

hat sich auf Initiative von Thomas Holding Inhaber Wilfried Thomas dieser Herausforderung angenommen. Mit der Schulungsreihe Ruhen & Schlafen in der Pflege" - bietet die branchenübergreifende Allianz von Fachleuten einen einzigartigen, leicht verständlichen Überblick zu den neusten Erkenntnissen und Handlungsoptionen rund um therapeutischen Schlaf. Wir wünschen Ihnen eine bereichernde Lektüre und freuen uns über Ihre

Fragen und Anregungen.

