Multispektrales Licht und Kamera: Über 30 Wellenlängen für höchste Lichtqualität

-Der Standard bei Cultural Heritage und Top Zubehör für Untersuchungen in Kunst, Wissenschaft und Forensik

(firmenpresse) - (NL/9947206243) MegaVision-Europe Santa Barbara/ Graz den 2. November 2016 Nach der erfolgreichen multispektralen Analyse des Jageloischen Globus forscht MegaVision, der technologische Marktführer für multispektrale Fotografie und Analysetechniken, weiter an interessanten und kulturhistorisch bedeutsamen Objekten in Europa. Ken Boydston, CEO des US amerikanischen Unternehmen und Pionier in vielen Bereichen der IT und Fotografie, zeigt die neuesten Entwicklungen im Bereich multispektraler Fotografie und Bildanalysen. Neben dem neuen Lichtsystem, das mit 30 und mehr (Kundenwunsch) verschiedenen Spektren und einem Spezialobjektiv zwischen 350nm und 1.050nm, (also vom UV bis in den nahen Infrarot- Bereich) ohne Versatz mit bis zu 50 Megapixel fotografiert, zeigt Boydston das innovative LightSheetT Panel. Das LightSheetT Panel ist eine multispektrale Transmissionslicht-Einheit, die das MegaVision EV Kamerasystem ergänzt. Damit wird gerade bei Untersuchungen alter Schriften, Pergamente, Papyri, alter Landkarten, forensischer sowie naturwissenschaftlicher Anwendungen und vieles andere mehr eine neue Untersuchungsdimension eröffnet. Das LightSheetT Panel setzt einen neuen Standard nicht nur bei multispektralen Untersuchungen kulturhistorisch wertvoller Dokumente. Die Ergebnisse mit dieser neuen Lichtquelle sind gerade bei stark verwitterten alten Schriften, Pergamenten aber auch bei forensischen Untersuchungen überwältigend. Palimpseste sowie polizeiliche Beweismittel können mit LightSheetT Panel und multispektraler Kamerasysteme von MegaVision schonend und schnell multispektral fotografiert und untersucht werden, erklärt Boydston.

*The Israel Antiquities Authority and Google (Dead Sea Scroll Project)

*The National Library in London (recently: Magna Charta)

*the Library of Congress

*St. Catherines Monastery Sinai ( digitazation of the entire Library, including all known Palimpsests)

*Yale University ( Martellus Map)

*Vercelli Library the Lazarus Project (Vercelli Gospel)

*National Library of Scotland (Digitazation of the lost Diaries of Dr. David Livingston )

*Walters Art Museum (Archimedes Palimpsest )

*New York Public Library (Digitazation of the Lenox Globe )

*etc

In Kürze wird Ken Boydston und sein Partner MegaVision Europe zusammen das neue EV Lichtsystem und das LightsheetT Panel seinen europäischen Kunden vorstellen.

MegaVision is the worldwide technological market-leader for multispectral imaging. The Santa Barbara-based company has a long IT and Imaging history. In 1983 MegaVision introduced the worlds first one-Megapixel real-time image processor, and in 1987 the worlds first professional quality digital camera, pioneering the dawn of the digital revolution in imaging. MegaVision is credited with many of todays industry standards including Live Video Focus, Color Coded Light Metering, multiple image file formats, and high-resolution digital capture on the back of a view camera. The imaging systems of MegaVision are used in the most prestigious scientific, medical and artistic institutions. MegaVision creates imaging products for, and provides imaging services to, a range of different professional, industrial, medical, and scientific customers such as the United States Library of Congress, the British National Library, the Israel Antiquities Authority (IAA), The world oldest continuously operating library at The Holy Monastery of the God-Trodden Mount Sinai (Saint Catherines Monastery in the Sinai), the Getty Museum, John Hopkins University, USA NASA, USA NIH, the Universities in Hamburg and Passau, etc.. MegaVision is employee owned and operated.

