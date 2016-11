Adventskalender der AGRAVIS Raiffeisen AG geht online

(firmenpresse) - Nur noch vier Wochen, dann beginnt die heiße Phase der Vorweihnachtszeit. Die AGRAVIS Raiffeisen AG bietet auch in diesem Jahr wieder den beliebten Online-Adventskalender auf der Konzern-Website unter agrav.is/advent an.

Für vorweihnachtliche Stimmung und 24 Tage Spannung sorgen ab dem 1. Dezember hochwertige Preise von AGRAVIS-Bereichen und Marken. In diesem Jahr gibt es zusätzlich erstmals drei wertvolle Extrapreise, die unter allen Mitspielern verlost werden.

Je öfter die Mitspieler mitmachen, desto größer sind die Chancen auf Extrapreise.

Per Mausklick öffnet sich für die Nutzer das Türchen des jeweiligen Tages. Dahinter verbergen sich die Bereiche und Marken des Agrarhandels- und Dienstleistungsunternehmens, die den Gewinn des Tages präsentieren. Das Türchen verrät auch, welchen Preis es an diesem Tag zu gewinnen gibt. Zu den Preisen im Adventskalender gehören beispielsweise ein Gutschein für den Webshop raiffeisenmarkt24.de, ein Elektro-Rasenmäher, eine Premium Küchenmaschine, hochwertige Gasgrills sowie verschiedene Futtermittel, Funktionskleidung sowie landwirtschaftliches Zubehör.





http://www.agravis.de



Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Geschäftsfeldern Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie, Bauservice und Raiffeisen-Märkte.



Die AGRAVIS Raiffeisen AG erwirtschaftet mit 6.300 Mitarbeitern rund 7 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit mehr als 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit. Unternehmenssitze sind Hannover und Münster.

