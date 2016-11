Exklusiv: Terrorverdächtiger war polizeibekannt

(ots) - Der mutmaßliche Terrorist Ashraf Al-T., der gestern

Abend in Berlin-Schöneberg festgenommen worden ist, war bereits

polizeibekannt.



Der Tunesier habe als syrischer Flüchtling getarnt in der

Flüchtlings-Notunterkunft in den Hangars am Flughafen Tempelhof

gelebt, erfuhr der rbb aus Sicherheitskreisen. Dort soll er in

Gewalttätigkeiten verwickelt gewesen sein. Unter anderem wegen seines

aggressiven Verhaltens sei er aus der Einrichtung verwiesen worden.







