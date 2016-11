Kölnische Rundschau: zu Brexit-Urteil

(ots) - Was nun, Frau May? Die britische Premierministerin

Theresa May will gegen das Urteil des Londoner High Court vorgehen,

nachdem ihre Regierung den Austritt des Landes aus der EU nur mit

Zustimmung des Parlaments erklären darf. Die von den Richtern

bloßgestellte Regierungschefin schickt ihre Bürger und den Rest der

EU in die nächste Warteschleife.



Was Theresa May vorhatte und noch vorhat, ist bizarr genug und

wäre in keiner anderen modernen Demokratie denkbar: Gestützt auf

ebenso ehrwürdige wie unbestimmte Verfassungstradition der

"königlichen Prärogative", nach der zum Beispiel Wilhelm III. von

Oranien um 1700 am Parlament vorbei Außenpolitik machen konnte, will

die Premierministerin ohne Parlamentsvotum die wohl riskanteste

Entscheidung der britischen Nachkriegsgeschichte treffen und den

EU-Austritt erklären. May weiß genau, dass das Brexit-Referendum

keine rechtlich bindende Wirkung hat. Es war nicht mehr als eine

große Meinungsumfrage, deren Teilnehmer von Brexit-Befürwor-tern wie

dem heutigen Außenminister Boris Johnson auch noch kräftig belogen

wurden.



Als Musterbeispiel direkter Demokratie wurde das Referendum von

seinen Anhängern auch auf dem Kontinent gepriesen. Tatsächlich war es

der Versuch einiger Polit-Strategen, auf vermeintlich demokratischem

Wege die Demokratie außer Kraft zu setzen. Die Premierministern

betrachtet das knappe Bürger-"Ja" zum Brexit als Blankoscheck. Die

Briten durften ja nur angeben, ob sie einen EU-Austritt wollen oder

nicht - aber in welcher Form er stattfinden soll, das will die

Regierung ohne demokratische Kontrolle ausmachen. Das Parlament will

sie erst fragen, wenn vollendete Tatsachen geschaffen sind.



Dabei hätte ein "harter Brexit", mit dem May sympathisiert, bis

ins alltägliche Leben jedes Bürgers hinein grundsätzlich andere

Auswirkungen als eine Kooperation mit der EU im Stile Norwegens oder



der Schweiz. Im Ergebnis bestünde zwischen der EU-Vollmitgliedschaft

und einer "norwegischen Lösung" ein viel geringerer Unterschied als

zwischen "weichem" und "hartem" Brexit.



Nun ist zu hoffen, dass der Oberste Gerichtshof das Urteil des

High Court bestätigt und dass die Mitglieder von Ober- und Unterhaus

ihre parlamentarische Pflicht entschlossen wahrnehmen. Auch wenn sie

das Referendum akzeptieren, können sie doch Leitplanken setzen,

innerhalb derer Mays Kabinett zu agieren hat. Sie sollten dabei nicht

nur wirtschaftliche Interessen im Auge haben, sondern auch die bisher

EU-weit geltenden Rechte britischer Bürger wie das der

Niederlassungsfreiheit, die Folgen für die brüchige

englisch-schottische Union und die Bedeutung einer engen

Partnerschaft mit der EU für den Frieden in Nordirland. Ohne ein

solches Parlamentsmandat ist May als Gesprächspartnerin in der EU

nicht mehr ernst zu nehmen.



Ihre Meinung an: dialog(at)kr-redaktion.de







Pressekontakt:

Kölnische Rundschau

Raimund Neuß

Telefon: 0228-6688-546

print(at)kr-redaktion.de



Original-Content von: K?lnische Rundschau, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Kölnische Rundschau

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 03.11.2016 - 18:16

Sprache: Deutsch

News-ID 1420405

Anzahl Zeichen: 3421

Kontakt-Informationen:

Firma: Kölnische Rundschau

Stadt: Köln





Diese Pressemitteilung wurde bisher 84 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung