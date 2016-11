Köstner Stahlzentrum: Starke Mannschaft mit vier Jubilaren

Die Niederlassung der Richard Köstner AG in Bamberg ehrt vier Mitarbeiter für ihr zehnjähriges Dienstjubiläum

(firmenpresse) - Bamberg/Neustadt/Aisch. „Durch dick und dünn gehen“, heißt es im Volksmund. Solchen Zusammenhalt findet man auch im Stahlzentrum der Richard Köstner AG in Bamberg. Gleich vier Mitarbeiter „der ersten Stunde“ halten ihrem Arbeitgeber seit zehn Jahren die Treue. Niederlassungsleiter Andreas Heilmann, Christian Meinhardt, Sven Kühlein und Theodor Wendler heißen die vier Beschäftigten, die Köstner-Vorstand Dr. Norbert Teltschik bei einer Betriebsfeier in Neustadt/Aisch am 25. Oktober gewürdigt hat.



Während der 51-jährige Andreas Heilmann seit 2006 als Niederlassungsleiter die unternehmerische Verantwortung für den Standort Bamberg trägt und unter anderem den Ausbau der Geschäftsbeziehungen verantwortet, ist Christian Meinhardt, 37 Jahre alt, seit 2010 Abteilungsleiter für den Vertrieb. Zuvor war er Fachverkäufer für Stahl.



Sven Kühlein, 41 Jahre alt, ist inzwischen Ausbildungsbeauftragter am Standort in Bamberg und Fachverkäufer. Theodor Wendler begann wie seine drei Kollegen beim Familienunternehmen im Jahr 2006. Zunächst stellvertretender Niederlassungsleiter, ist der 47-Jährige seit 2010 Einkaufsleiter.



Dass man bei Köstner in Bamberg an einem Strang zieht, daraus machen die vier Jubilare kein Geheimnis. „Geht nicht, gibt´s nicht“: Dieses Motto hat sich Andreas Heilmann auf die eigenen Fahnen geschrieben. „Es gibt immer Möglichkeiten, neue Herausforderungen zu meistern“, sagt der Niederlassungsleiter.



Christian Meinhardt blickt noch heute gerne auf die Anfangszeit zurück. „Wir waren damals nur zehn Leute. Da haben wir öfter mal gemeinsam gekocht. Herrlich! Mit 60 Kollegen wird das heute zu einer logistischen Herausforderung. Einmal im Jahr gibt es das trotzdem noch,“ sagt der 37-jährige Vertriebsleiter.



Sven Kühlein schätzt an seiner Arbeit, „dass wir ein Team sind, das zusammen gewachsen ist. Ich kannte manche der Kollegen schon vor der Zeit bei Köstner. So hatten wir auch kurze Wege zueinander und einen lockeren Umgangston.“





Auch Theodor Wendler lobt die „Chemie“ am Köstner-Standort in Bamberg. „Ich habe vor Kurzem mit einem Kollegen telefoniert, dabei haben wir uns an die Gründerzeit vor zehn Jahren erinnert. Da wurde mir mein persönlicher Bezug zu Köstner bewusst. Man fühlt sich hier fast schon familiär aufgehoben“, sagt der 47-Jährige.



Das Fazit von Andreas Heilmann nach zehn Jahren Tätigkeit am Standort Bamberg klingt erfreulich: „Trotz schwierigen Marktumfeldes im Stahlhandel, insbesondere nach dem Krisenjahr 2009, haben wir kontinuierlich gegen den Trend in Personal und Lagertechnik investiert und uns erfolgreich im Markt etabliert“.



Heute beschäftigt das Köstner Stahlzentrum in Bamberg 60 Mitarbeiter. Zum Produkt- und Leistungssortiment gehören Flachprodukte, Profilstahl, Stabstahl, Rohre, Hohlprofile, Edelstahl, Aluminium, Konfektionieren nach Maß (Sägen von Profilstahl und Hohlprofilen), Gitterroste, Draht und Zaun, Tor und Türen.







http://www.koestner.de



Die Stahlniederlassung der Richard Köstner AG in Bamberg beschäftigt derzeit 60 Mitarbeiter. Das Produktangebot der Köstner-Filiale in Oberfranken umfasst zwei große Bereiche: Die Bearbeitung und den Handel mit Stahlwaren einerseits sowie den Handel mit Bauelementen und Eisenwaren andererseits.



Das Geschäftsfeld Stahl beinhaltet den Profil- und Formstahl, Stabstähle sowie Röhren. Das Portfolio ergänzen Bleche, Edelstähle und Aluminium. Zum Dienstleistungsangebot gehören das Sägen von Profil und Formstahl sowie von Hohlprofilen.



Beim Geschäftsfeld Bauelemente & Eisenwaren liegt der Schwerpunkt auf dem Handel mit Türen, Toren, Zargen und Brandschutzelementen. Zudem gehören Gitterroste, Zäune und Bedachungsmaterial zum Produktsortiment. Der Betrieb in Bamberg ist Hörmann – Kooperationspartner.



14.000 Quadratmeter umfasst die Lagerfläche auf dem Firmengelände in der Hafenstraße 21 und der Rheinstraße 1b. Für den Leiter der Niederlassung, Andreas Heilmann, hält man am Standort gleich mehrere Trümpfe in einer Hand: Neben der Kundennähe und der großen Sortimentsvielfalt legt man viel Wert auf hohe Produktqualität und Zuverlässigkeit bei der eigenen Dienstleistung.



Der 51-Jährige ist seit Februar 2006 bei der Richard Köstner AG beschäftigt und baute seitdem als Niederlassungsleiter den damals neuen Standort der Firmengruppe aus.



Die Firmenadresse von Köstner lautet: Rheinstrasse 1b und Hafenstr. 21, 96052 Bamberg. Der Betrieb ist telefonisch erreichbar unter 0951 / 968369-0. Die Öffnungszeiten der Vertriebsabteilung sind montags bis donnerstags von 7.30 Uhr bis 17 Uhr. Freitags sind die Mitarbeiter von 7:30 Uhr bis 14:00 Uhr zu erreichen.



Kommentare zur Pressemitteilung